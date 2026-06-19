كأس العالم - أحمد علاء: نريد أن ينسى الجمهور القطري ما حدث ضد كندا

الجمعة، 19 يونيو 2026 - 04:35

كتب : FilGoal

أحمد علاء - قطر

يرغب أحمد علاء لاعب قطر أن تنسى الجماهير القطرية الخسارة المدوية التي تعرض لها فريقه ضد كندا بسداسية دون رد في كأس العالم 2026.

وسقط منتخب قطر في فخ الخسارة بنتيجة 6-0 ضد كندا المستضيف في مباراة شهدت طرد 2 من لاعبي العنابي.

وقال أحمد علاء عبر بي إن سبورتس: "خسارة صعبة خاصة أنها حدثت أمام نفس الفريق الذي تعادل مع سويسرا".

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وأكمل "هدفنا أن نستعيد أنفاسنا لخطف بطاقة التأهل".

وأضاف "نريد أن ينسى الجمهور ما حدث اليوم وأن يساندنا في المباراة المقبلة".

وجلس علاء طيلة اللقاء على مقعد البدلاء، بعدما شارك كبديل في اللقاء الأول.

وفازت كندا على قطر 6-0 على ملعب بي سي بليس فانكوفر ضمن مواجهات المجموعة الثانية، في أول لقاء بين المنتخبين على صعيد كأس العالم.

سجل الأهداف: جوناثان ديفيد "هاتريك" (3 أهداف)، وكايل لارين وناثان ساليبا، ومحمد المناعي (هدف عكسي).

جوناثان ديفيد سجل أول هاتريك في تاريخ كندا بكأس العالم وأصبح هدافهم التاريخي في البطولة برصيد 3 أهداف.

وشهدت المباراة طردين للمنتخب القطري لكل من همام أحمد وعاصم ماديبو على مدار الشوطين.

بهذه النتيجة تصدر منتخب كندا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط متفوقا على سويسرا بفارق الأهداف.

فيما جاء منتخبي البوسنة والهرسك وقطر في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة واحدة.

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