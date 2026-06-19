كأس العالم – سجل هاتريك.. جوناثان ديفيد رجل مباراة كندا ضد قطر
الجمعة، 19 يونيو 2026 - 03:50
كتب : FilGoal
فاز جوناثان ديفيد بجائزة رجل مباراة كندا ضد قطر لحساب المجموعة 2 من كأس العالم 2026.
جوناثان ديفيد
النادي : يوفنتوس
وسجل ديفيد 3 أهداف في فوز كندا على قطر بنتيجة 6-0 والتي ضمنت اعتلاء الصدارة بفارق الأهداف عن سويسرا.
وأصبح جوناثان ديفيد صاحب أوب هاتريك في تاريخ كندا بكأس العالم وأصبح هدافهم التاريخي في البطولة برصيد 3 أهداف.
وبات ثاني لاعب من أمريكا الشمالية يسجل هاتريك في كأس العالم منذ 1930.
وسجل 3 أهداف من 8 تسديدات منها 5 على مرمى محمد بوندي.
كما مرر 16 تمريرة صحيحة من 21 بنسبة دقة 76%.
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وشهدت المباراة طردين للمنتخب القطري لكل من همام أحمد وعاصم ماديبو على مدار الشوطين.
بهذه النتيجة تصدر منتخب كندا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط متفوقا على سويسرا بفارق الأهداف.
فيما جاء منتخبي البوسنة والهرسك وقطر في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة واحدة.