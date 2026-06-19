مباشر كأس العالم - المكسيك (0)-(0) كوريا الجنوبية.. الحارس يمنع الأول
الجمعة، 19 يونيو 2026 - 03:50
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المكسيك ضد كوريا الجنوبية في ثاني مباريات الجولة الثانية للمجموعة 1 من كأس العالم 2026.
ويلتقي المنتخبان على ملعب أكرون في جوادالاخارا المكسيكية والتي تبدأ في الرابعة فجرا.
ويتصدر منتخب المكسيك الترتيب برصيد 3 نقاط متفوقا على كوريا الجنوبية بفارق الأهداف.
ويأتي منتخبا جنوب إفريقيا والتشيك في المركزين الثالث والرابع بعدما تعادلا بهدف لكل فريق في الجولة الثانية قبل ساعات.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
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ق 20: الحارس يتصدى لرأسية خوليان كينيونيس بثبات
ق 16: تشتيت أكثر من رائع من على خط المرمى من ألفاريز بعد تسديدة من فوق الحارس عن طريق سون
بداية اللقاء
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