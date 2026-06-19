انتهت كأس العالم - المكسيك (1)-(0) كوريا الجنوبية.. فوز أصحاب الأرض

الجمعة، 19 يونيو 2026 - 03:50

كتب : FilGoal

كوريا الجنوبية - المكسيك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المكسيك ضد كوريا الجنوبية في ثاني مباريات الجولة الثانية للمجموعة 1 من كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخبان على ملعب أكرون في جوادالاخارا المكسيكية والتي تبدأ في الرابعة فجرا.

ويتصدر منتخب المكسيك الترتيب برصيد 3 نقاط متفوقا على كوريا الجنوبية بفارق الأهداف.

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ويأتي منتخبا جنوب إفريقيا والتشيك في المركزين الثالث والرابع بعدما تعادلا بهدف لكل فريق في الجولة الثانية قبل ساعات.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 87: هدف غريب يضيع لكوريا الجنوبية برأسية تصدى لها الحارس وتابعها اللاعب وأمسك بها رانخيل من على خط المرمى

ق 80: تصويبة صاروخية من فارجاس يمنعها الحارس ببراعة

ق 50: جووول المكسيك تتقدم بهدف لويس رومو مستغلا خطـأ الحارس في الإمساك بالكرة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 20: الحارس يتصدى لرأسية خوليان كينيونيس بثبات

ق 16: تشتيت أكثر من رائع من على خط المرمى من ألفاريز بعد تسديدة من فوق الحارس عن طريق سون

بداية اللقاء

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