انتهت كأس العالم - المكسيك (1)-(0) كوريا الجنوبية.. فوز أصحاب الأرض

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المكسيك ضد كوريا الجنوبية في ثاني مباريات الجولة الثانية للمجموعة 1 من كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخبان على ملعب أكرون في جوادالاخارا المكسيكية والتي تبدأ في الرابعة فجرا.

ويتصدر منتخب المكسيك الترتيب برصيد 3 نقاط متفوقا على كوريا الجنوبية بفارق الأهداف.

ويأتي منتخبا جنوب إفريقيا والتشيك في المركزين الثالث والرابع بعدما تعادلا بهدف لكل فريق في الجولة الثانية قبل ساعات.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 87: هدف غريب يضيع لكوريا الجنوبية برأسية تصدى لها الحارس وتابعها اللاعب وأمسك بها رانخيل من على خط المرمى

ق 80: تصويبة صاروخية من فارجاس يمنعها الحارس ببراعة

ق 50: جووول المكسيك تتقدم بهدف لويس رومو مستغلا خطـأ الحارس في الإمساك بالكرة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 20: الحارس يتصدى لرأسية خوليان كينيونيس بثبات

ق 16: تشتيت أكثر من رائع من على خط المرمى من ألفاريز بعد تسديدة من فوق الحارس عن طريق سون

بداية اللقاء