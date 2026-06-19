كأس العالم - مارش: لم أتوقع تحقيق فوزا عريضا على قطر

الجمعة، 19 يونيو 2026 - 03:44

كتب : FilGoal

جيسي مارش

لم يتوقع جيسي مارش المدير الفني لمنتخب كندا تحقيق فوزا عريضا على قطر في كأس العالم 2026.

وحقق منتخب كندا أول فوز وأكبر فوز في تاريخه بكأس العالم بعد الانتصار بنتيجة 6-0 على قطر في الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية.

وقال المدير الفني لـ كندا عبر بي إن سبورتس: "المباراة الأولى شهدت ضغطا كبيرا علينا، توقعت مستوى كبير من لاعبي فريقي ضد قطر لكن لم أتوقع النتيجة".

أخبار متعلقة:
كأس العالم – موعد مباراة قطر ضد البوسنة والهرسك.. والقنوات الناقلة كأس العالم - لوبيتيجي: البطاقة الحمراء الأولى كانت نقطة تحول ضد كندا أرض لا تخون كأس العالم - أهداه قميصه.. خوسانوف يعتذر للمصور بعد إصابته

وأضاف "نحترم سويسرا، لكننا الآن في الصدارة وعليهم أن يفوزوا علينا لخطف الصدارة".

وأتم "نحن نلعب على أرضنا وعلينا أن نكون على قمة مجموعتنا".

وفازت كندا على قطر 6-0 على ملعب بي سي بليس فانكوفر ضمن مواجهات المجموعة الثانية، في أول لقاء بين المنتخبين على صعيد كأس العالم.

سجل الأهداف: جوناثان ديفيد "هاتريك" (3 أهداف)، وكايل لارين وناثان ساليبا، ومحمد المناعي (هدف عكسي).

جوناثان ديفيد سجل أول هاتريك في تاريخ كندا بكأس العالم وأصبح هدافهم التاريخي في البطولة برصيد 3 أهداف.

وشهدت المباراة طردين للمنتخب القطري لكل من همام أحمد وعاصم ماديبو على مدار الشوطين.

بهذه النتيجة تصدر منتخب كندا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط متفوقا على سويسرا بفارق الأهداف.

فيما جاء منتخبي البوسنة والهرسك وقطر في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة واحدة.

قطر كأس العالم كندا جيسي مارش
نرشح لكم
كأس العالم - أحمد علاء: نريد أن ينسى الجمهور القطري ما حدث ضد كندا كأس العالم - مدرب البوسنة: سنكون جاهزين لمواجهة قطر كأس العالم - مؤتمر وهبي: اسكتلندا مختلفة عن البرازيل.. وصيباري يركز مع المغرب كأس العالم – سجل هاتريك.. جوناثان ديفيد رجل مباراة كندا ضد قطر مباشر كأس العالم - المكسيك (0)-(0) كوريا الجنوبية.. الحارس يمنع الأول كأس العالم – موعد مباراة قطر ضد البوسنة والهرسك.. والقنوات الناقلة كأس العالم - لوبيتيجي: البطاقة الحمراء الأولى كانت نقطة تحول ضد كندا أرض لا تخون
أخر الأخبار
اسكواش - فيروز تقصي نور من السلسلة الختامية.. وعسل وزكريا في نصف النهائي دقيقة | رياضات أخرى
كأس العالم - أحمد علاء: نريد أن ينسى الجمهور القطري ما حدث ضد كندا 10 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مدرب البوسنة: سنكون جاهزين لمواجهة قطر 21 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مؤتمر وهبي: اسكتلندا مختلفة عن البرازيل.. وصيباري يركز مع المغرب 49 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – سجل هاتريك.. جوناثان ديفيد رجل مباراة كندا ضد قطر 55 دقيقة | في المونديال
مباشر كأس العالم - المكسيك (0)-(0) كوريا الجنوبية.. الحارس يمنع الأول 55 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مارش: لم أتوقع تحقيق فوزا عريضا على قطر ساعة | في المونديال
كأس العالم – موعد مباراة قطر ضد البوسنة والهرسك.. والقنوات الناقلة ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 2 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 3 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي 4 تغريدة كأس العالم - "وضع دوكو في جيبه".. إشادات بأداء محمد هاني بينهم شفانشتايجر
/articles/531310/كأس-العالم-مارش-لم-أتوقع-تحقيق-فوزا-عريضا-على-قطر