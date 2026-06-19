كأس العالم - مارش: لم أتوقع تحقيق فوزا عريضا على قطر

لم يتوقع جيسي مارش المدير الفني لمنتخب كندا تحقيق فوزا عريضا على قطر في كأس العالم 2026.

وحقق منتخب كندا أول فوز وأكبر فوز في تاريخه بكأس العالم بعد الانتصار بنتيجة 6-0 على قطر في الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية.

وقال المدير الفني لـ كندا عبر بي إن سبورتس: "المباراة الأولى شهدت ضغطا كبيرا علينا، توقعت مستوى كبير من لاعبي فريقي ضد قطر لكن لم أتوقع النتيجة".

وأضاف "نحترم سويسرا، لكننا الآن في الصدارة وعليهم أن يفوزوا علينا لخطف الصدارة".

وأتم "نحن نلعب على أرضنا وعلينا أن نكون على قمة مجموعتنا".



































وفازت كندا على قطر 6-0 على ملعب بي سي بليس فانكوفر ضمن مواجهات المجموعة الثانية، في أول لقاء بين المنتخبين على صعيد كأس العالم.

سجل الأهداف: جوناثان ديفيد "هاتريك" (3 أهداف)، وكايل لارين وناثان ساليبا، ومحمد المناعي (هدف عكسي).

جوناثان ديفيد سجل أول هاتريك في تاريخ كندا بكأس العالم وأصبح هدافهم التاريخي في البطولة برصيد 3 أهداف.

وشهدت المباراة طردين للمنتخب القطري لكل من همام أحمد وعاصم ماديبو على مدار الشوطين.

بهذه النتيجة تصدر منتخب كندا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط متفوقا على سويسرا بفارق الأهداف.

فيما جاء منتخبي البوسنة والهرسك وقطر في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة واحدة.