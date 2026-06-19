كأس العالم – موعد مباراة قطر ضد البوسنة والهرسك.. والقنوات الناقلة

يستكمل منتخب قطر مشواره في كأس العالم 2026 عندما يواجه البوسنة والهرسك في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وخسرت قطر أمام كندا 6-0 في الجولة الثانية، بعدما تعادلت أمام سويسرا بالجولة الأولى بهدف لكل فريق.

ويقع منتخب قطر في المجموعة الثانية بجانب كل من: كندا والبوسنة والهرسك وسويسرا.

ترتيب المجموعة الحالي:

كندا: 4 نقاط

سويسرا: 4 نقاط

البوسنة والهرسك: نقطة

قطر: نقطة

موعد مباراة قطر أمام البوسنة والهرسك

ويلعب منتخب قطر ضد البوسنة والهرسك يوم الأربعاء 24 يونيو 2026.

وتقام مباراة قطر ضد البوسنة والهرسك في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس ماكس.