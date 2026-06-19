كأس العالم - لوبيتيجي: البطاقة الحمراء الأولى كانت نقطة تحول ضد كندا

الجمعة، 19 يونيو 2026 - 03:38

كتب : FilGoal

خولين لوبيتيجي - قطر

أوضح خولين لوبيتيجي المدير الفني لمنتخب قطر أن طرد هُمام الأمين كان نقطة تحول في مواجهة كندا التي انتهت بالخسارة 6-0.

وسقط منتخب قطر في فخ الخسارة بنتيجة 6-0 ضد كندا المستضيف في مباراة شهدت طرد 2 من لاعبي العنابي.

وقال خولين لوبيتيجي المدير الفني لـ قطر عبر بي إن سبورتس: "خضنا مباراة صعبة لعدة أسباب، واجهنا منافسا قويا واستقبلنا هدفا مبكرا، والبطاقة الحمراء الأولى كانت نقطة تحول في اللقاء، وبعد ذلك لم تصبح مباراة كرة قدم".

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وأضاف "ما يجب فعله هو استعادة أنفسنا ذهنيا وجسديا، وسنفتقد خدمات 2 من اللاعبين، وستكون مباراة أصعب".

وأتم "لا مجال للخطأ ضد البوسنة، علينا بدء عملية الاستشفاء لأنها كانت مباراة صعبة، وعليّ حماية لاعبي فريقي".

وفازت كندا على قطر 6-0 على ملعب بي سي بليس فانكوفر ضمن مواجهات المجموعة الثانية، في أول لقاء بين المنتخبين على صعيد كأس العالم.

سجل الأهداف: جوناثان ديفيد "هاتريك" (3 أهداف)، وكايل لارين وناثان ساليبا، ومحمد المناعي (هدف عكسي).

جوناثان ديفيد سجل أول هاتريك في تاريخ كندا بكأس العالم وأصبح هدافهم التاريخي في البطولة برصيد 3 أهداف.

وشهدت المباراة طردين للمنتخب القطري لكل من همام أحمد وعاصم ماديبو على مدار الشوطين.

بهذه النتيجة تصدر منتخب كندا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط متفوقا على سويسرا بفارق الأهداف.

فيما جاء منتخبي البوسنة والهرسك وقطر في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة واحدة.

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