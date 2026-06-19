كأس العالم - لوبيتيجي: البطاقة الحمراء الأولى كانت نقطة تحول ضد كندا

أوضح خولين لوبيتيجي المدير الفني لمنتخب قطر أن طرد هُمام الأمين كان نقطة تحول في مواجهة كندا التي انتهت بالخسارة 6-0.

وسقط منتخب قطر في فخ الخسارة بنتيجة 6-0 ضد كندا المستضيف في مباراة شهدت طرد 2 من لاعبي العنابي.

وقال خولين لوبيتيجي المدير الفني لـ قطر عبر بي إن سبورتس: "خضنا مباراة صعبة لعدة أسباب، واجهنا منافسا قويا واستقبلنا هدفا مبكرا، والبطاقة الحمراء الأولى كانت نقطة تحول في اللقاء، وبعد ذلك لم تصبح مباراة كرة قدم".

وأضاف "ما يجب فعله هو استعادة أنفسنا ذهنيا وجسديا، وسنفتقد خدمات 2 من اللاعبين، وستكون مباراة أصعب".

وأتم "لا مجال للخطأ ضد البوسنة، علينا بدء عملية الاستشفاء لأنها كانت مباراة صعبة، وعليّ حماية لاعبي فريقي".



































وفازت كندا على قطر 6-0 على ملعب بي سي بليس فانكوفر ضمن مواجهات المجموعة الثانية، في أول لقاء بين المنتخبين على صعيد كأس العالم.

سجل الأهداف: جوناثان ديفيد "هاتريك" (3 أهداف)، وكايل لارين وناثان ساليبا، ومحمد المناعي (هدف عكسي).

جوناثان ديفيد سجل أول هاتريك في تاريخ كندا بكأس العالم وأصبح هدافهم التاريخي في البطولة برصيد 3 أهداف.

وشهدت المباراة طردين للمنتخب القطري لكل من همام أحمد وعاصم ماديبو على مدار الشوطين.

بهذه النتيجة تصدر منتخب كندا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط متفوقا على سويسرا بفارق الأهداف.

فيما جاء منتخبي البوسنة والهرسك وقطر في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة واحدة.