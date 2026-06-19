تشكيل كأس العالم - تغييران في دفاع ووسط المكسيك.. وسون يقود هجوم كوريا الجنوبية

الجمعة، 19 يونيو 2026 - 03:01

كتب : FilGoal

خوليان كينينونيس - المكسيك

أجرى خافيير أجيري المدير الفني لـ المكسيك تغييرين على تشكيل فريقه لمواجهة كوريا الجنوبية في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى من كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخبان على ملعب أكرون في جوادالاخارا المكسيكية والتي تبدأ في الرابعة فجرا.

ويبدأ إدسون ألفاريز لاعب الوسط في مركز قلب الدفاع لتعويض غياب سيزار مونتيس الذي تعرض للطرد في المباراة الأولى ضد جنوب إفريقيا.

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وبسبب هذا التغيير الفني يبدأ لويس رومو أساسيا بعدما جلس بديلا في اللقاء الأول، ويتواجد خورخي سانشيز كظهير أيمن.

في المقابل اعتمد منتخب كوريا الجنوبية على سون هيونج مين قائده في الهجوم.

وجاء تشكيل المكسيك

حراسة المرمى: راؤول رانجيل

الدفاع: خيسوس جاياردو - خوان فاسكيز – إدسون ألفاريز – خورخي سانشيز

الوسط: براين جوتيريز – إريك ليرا – لويس رومو

الهجوم: خوليان كينيونيس – راؤول خيمينيز – روبرتو ألفاردو

وجاء تشكيل كوريا الجنوبية

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو

الدفاع: هان بيوم لي – كيم مين جاي – جي هيوك لي

الوسط: يونج وو سيول – هوانج إن بيوم – سيونج هو بايك – كيم مون هوان

الهجوم: كانج إن لي – سون هيونج مين – جاي سونج لي

ويتصدر منتخب المكسيك الترتيب برصيد 3 نقاط متفوقا على كوريا الجنوبية بفارق الأهداف.

ويأتي منتخبا جنوب إفريقيا والتشيك في المركزين الثالث والرابع بعدما تعادلا بهدف لكل فريق في الجولة الثانية قبل ساعات.

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