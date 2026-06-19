تشكيل كأس العالم - تغييران في دفاع ووسط المكسيك.. وسون يقود هجوم كوريا الجنوبية

أجرى خافيير أجيري المدير الفني لـ المكسيك تغييرين على تشكيل فريقه لمواجهة كوريا الجنوبية في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى من كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخبان على ملعب أكرون في جوادالاخارا المكسيكية والتي تبدأ في الرابعة فجرا.

ويبدأ إدسون ألفاريز لاعب الوسط في مركز قلب الدفاع لتعويض غياب سيزار مونتيس الذي تعرض للطرد في المباراة الأولى ضد جنوب إفريقيا.

وبسبب هذا التغيير الفني يبدأ لويس رومو أساسيا بعدما جلس بديلا في اللقاء الأول، ويتواجد خورخي سانشيز كظهير أيمن.

في المقابل اعتمد منتخب كوريا الجنوبية على سون هيونج مين قائده في الهجوم.

وجاء تشكيل المكسيك

حراسة المرمى: راؤول رانجيل

الدفاع: خيسوس جاياردو - خوان فاسكيز – إدسون ألفاريز – خورخي سانشيز

الوسط: براين جوتيريز – إريك ليرا – لويس رومو

الهجوم: خوليان كينيونيس – راؤول خيمينيز – روبرتو ألفاردو

#Alineación 📋 Once mexicanos, un mismo escudo y el respaldo de todo un país. ¡Vamos juntos! 💚🤍❤️#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/aFvMmEbB2M — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 18, 2026

وجاء تشكيل كوريا الجنوبية

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو

الدفاع: هان بيوم لي – كيم مين جاي – جي هيوك لي

الوسط: يونج وو سيول – هوانج إن بيوم – سيونج هو بايك – كيم مون هوان

الهجوم: كانج إن لي – سون هيونج مين – جاي سونج لي

멕시코전에 나서는 대한민국 축구국가대표팀🇰🇷 선발 라인업을 공개합니다. 한계를 넘어 하나된 𝐑𝐞𝐝𝐬✨ ✔2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 2차전 vs. 멕시코 6/19(금) 10:00 @과달라하라 스타디움 ⏰한국시간 기준 📺JTBC, KBS2, 치지직#대한민국 #축구국가대표팀 #FIFAWorldCup2026 pic.twitter.com/hWZkE9R8CG — theKFA (@theKFA) June 18, 2026

ويتصدر منتخب المكسيك الترتيب برصيد 3 نقاط متفوقا على كوريا الجنوبية بفارق الأهداف.

ويأتي منتخبا جنوب إفريقيا والتشيك في المركزين الثالث والرابع بعدما تعادلا بهدف لكل فريق في الجولة الثانية قبل ساعات.