كأس العالم - أهداه قميصه.. خوسانوف يعتذر للمصور بعد إصابته

الجمعة، 19 يونيو 2026 - 02:56

كتب : FilGoal

عبد القادر خوسانوف - لويس دياز

قدّم عبد القادر خوسانوف اعتذاره لمصور مباراة أوزبكستان ضد كولومبيا في كأس العالم 2026.

وانتهت المباراة بفوز كولومبيا بنتيجة 3-1 في نهاية مباريات الجولة الأولى لحساب المجموعة 12.

وشهد الشوط الأول تحصل خوسانوف على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على لويس دياز أعقبه تدخل على مصور اللقاء.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - مورات ياكين: طالبت اللاعبين بالتحلي بالصبر أمام البوسنة والهرسك كأس العالم - الأصغر في التاريخ.. مانزامبي أفضل لاعب في مباراة سويسرا والبوسنة كأس العالم - كوبك: التشيك كانت الأقرب للفوز أمام جنوب إفريقيا كأس العالم - مؤتمر كلارك: سنستمتع بدور الفريق الأقل حظا أمام المغرب

ووفقا للنسخة المكسيكية من صحيفة "ماركا" فإن المصور تم نقله إلى المستشفى عبر سيارة إسعاف.

May be an image of football, soccer and text that says 'CEa심 CI I I 8 Reobos KHUSANOV 4M ORRyI DRR 2 teett KHUSANOV PRRY 2'

وكشفت وكالة "رويترز" إن ممثلي الاتحاد الأوزبكي زاروا المصور لاحقا وقدموا له قميصا موقعا من خوسانوف، الذي تمنى له أيضاً الشفاء العاجل.

وأضاف الاتحاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "كما أعرب المدافع عن تمنياته الصادقة بالشفاء العاجل وأرسل تحياته إلى المصور".

View this post on Instagram

A post shared by UFA (@uzbekistanfa)

وشارك خوسانوف أساسيا في المشاركة الرسمية الأولى لمنتخب بلاده في كأس العالم 2026.

سجل ثلاثية كولومبيا كل من دانييل مونوز ولويس دياز وخاميتون كامباز، فيما سجل عباسيك فايزولاييف هدف أوزبكستان الأول التاريخي في كأس العالم.

وللمرة الثالثة في تاريخه يبدأ منتخب كولومبيا مشواره في كأس العالم بانتصار بعدما فاز على الإمارات في 90 ووصل لدور الـ 16 وعلى اليونان في 2014 ووصل لربع النهائي.

وتصدر اللوس كافيتيروس المجموعة برصيد 3 نقاط مستفيدا من تعادل الكونغو الديمقراطية مع البرتغال.

وسيلتقي منتخب كولومبيا في الجولة الثانية مع الكونغو الديمقراطية، فيما يتواجه منتخب أوزبكستان مع البرتغال.

كأس العالم أمريكا أوزبكستان خوسانوف
نرشح لكم
أرض لا تخون تشكيل كأس العالم - تغييران في دفاع ووسط المكسيك.. وسون يقود هجوم كوريا الجنوبية كأس العالم - مورات ياكين: طالبت اللاعبين بالتحلي بالصبر أمام البوسنة والهرسك انتهت في كأس العالم - كندا (6)-(0) قطر.. حفلة أهداف كأس العالم - الأصغر في التاريخ.. مانزامبي أفضل لاعب في مباراة سويسرا والبوسنة نصيحة أب كأس العالم - كوبك: التشيك كانت الأقرب للفوز أمام جنوب إفريقيا كأس العالم - مؤتمر كلارك: سنستمتع بدور الفريق الأقل حظا أمام المغرب
أخر الأخبار
تشكيل كأس العالم - تغييران في دفاع ووسط المكسيك.. وسون يقود هجوم كوريا الجنوبية 15 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - أهداه قميصه.. خوسانوف يعتذر للمصور بعد إصابته 21 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مورات ياكين: طالبت اللاعبين بالتحلي بالصبر أمام البوسنة والهرسك 2 ساعة | في المونديال
انتهت في كأس العالم - كندا (6)-(0) قطر.. حفلة أهداف 2 ساعة | في المونديال
الزمالك يعلن تعيين أحمد مرغني مديرا للكرة بفريق السيدات 2 ساعة | رياضة نسائية
كأس العالم - الأصغر في التاريخ.. مانزامبي أفضل لاعب في مباراة سويسرا والبوسنة 2 ساعة | في المونديال
نصيحة أب 2 ساعة | في المونديال
بوكا جونيورز يعلن أروابارينا مديرا فنيا.. ومدرب مصري في الجهاز الفني 2 ساعة | أمريكا
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 2 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 3 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي 4 تغريدة كأس العالم - "وضع دوكو في جيبه".. إشادات بأداء محمد هاني بينهم شفانشتايجر
/articles/531305/كأس-العالم-أهداه-قميصه-خوسانوف-يعتذر-للمصور-بعد-إصابته