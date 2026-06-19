كأس العالم - أهداه قميصه.. خوسانوف يعتذر للمصور بعد إصابته

قدّم عبد القادر خوسانوف اعتذاره لمصور مباراة أوزبكستان ضد كولومبيا في كأس العالم 2026.

وانتهت المباراة بفوز كولومبيا بنتيجة 3-1 في نهاية مباريات الجولة الأولى لحساب المجموعة 12.

وشهد الشوط الأول تحصل خوسانوف على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على لويس دياز أعقبه تدخل على مصور اللقاء.

ووفقا للنسخة المكسيكية من صحيفة "ماركا" فإن المصور تم نقله إلى المستشفى عبر سيارة إسعاف.

وكشفت وكالة "رويترز" إن ممثلي الاتحاد الأوزبكي زاروا المصور لاحقا وقدموا له قميصا موقعا من خوسانوف، الذي تمنى له أيضاً الشفاء العاجل.

وأضاف الاتحاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "كما أعرب المدافع عن تمنياته الصادقة بالشفاء العاجل وأرسل تحياته إلى المصور".

View this post on Instagram A post shared by UFA (@uzbekistanfa)

وشارك خوسانوف أساسيا في المشاركة الرسمية الأولى لمنتخب بلاده في كأس العالم 2026.

سجل ثلاثية كولومبيا كل من دانييل مونوز ولويس دياز وخاميتون كامباز، فيما سجل عباسيك فايزولاييف هدف أوزبكستان الأول التاريخي في كأس العالم.

وللمرة الثالثة في تاريخه يبدأ منتخب كولومبيا مشواره في كأس العالم بانتصار بعدما فاز على الإمارات في 90 ووصل لدور الـ 16 وعلى اليونان في 2014 ووصل لربع النهائي.

وتصدر اللوس كافيتيروس المجموعة برصيد 3 نقاط مستفيدا من تعادل الكونغو الديمقراطية مع البرتغال.

وسيلتقي منتخب كولومبيا في الجولة الثانية مع الكونغو الديمقراطية، فيما يتواجه منتخب أوزبكستان مع البرتغال.