كأس العالم - مورات ياكين: طالبت اللاعبين بالتحلي بالصبر أمام البوسنة والهرسك

كشف مورات ياكين مدرب سويسرا، عن تفاصيل حديثه للاعبيه بين الشوطين أمام البوسنة.

وحقق منتخب سويسرا فوزا كبيرا أمام سويسرا بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية من كأس العالم.

وقال ياكين في تصريحات عبر بي ان سبورتس عقب المباراة: "اليوم قاتلنا واستطعنا أن نظهر بشكل جيد."

وأضاف "لعبنا كفريق، واستطعنا أن نلعب كرة قدم جيدة، والبناء بشكل جيد."

وأوضح تفاصيل ما ذكره للاعبين "قلت للاعبين بين الشوطين، أن يتحلوا بالصبر ويحافظوا على الكرة، وبناء الكرة، وبالفعل نجحنا في صناعة الفارق."

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

واستمر التعادل السلبي في الشوط الثاني حتى الدقيقة 74 التي شهدت أول أهداف سويسرا في المباراة.

نجح مانزامبي في تسجيل هدفين في الدقيقتين 74، و90، فيما سجل فارجاس الهدف الثاني في الدقيقة 84، واختتم تشاكا أهداف سويسرا في الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء.

وسجل هدف البوسنة الوحيد إرمين ماهميتش في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وأضاف مورات ياكين "تطلعاتنا جيدة للغاية، ونستعد لكل مباراة على حدة."

وأتم "هدفنا الفوز بالمباراة القادمة، والأمر ليس سهلا، سنستعد لمباراة كندا، ونفكر في مباراتنا القادمة فقط."

ويلتقي منتخب سويسرا أمام كندا صاحب الأرض في الجولة الأخيرة يوم الأربعاء 24 يونيو الساعة العاشرة مساءً.

وبتلك النتيجة رفع منتخب سويسرا رصيده إلى 4 نقاط، في صدارة المجموعة الثانية، فيما توقف رصيد البوسنة عند نقطة وحيدة.

وتعادل منتخب سويسرا في الجولة الأولى أمام قطر بهدف لمثله في الجولة الأولى، وبالنتيجة ذاتها، تعادل منتخب البوسنة والهرسك أمام كندا بهدف لمثله.

ويلتقي منتخبا كندا وقطر بعد قليل في إطار الجولة الثانية لحساب المجموعة ذاتها.