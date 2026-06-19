انتهت في كأس العالم - كندا (6)-(0) قطر.. حفلة أهداف

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كندا ضد قطر بكأس العالم.

ويلعب منتخب قطر ضد كندا بعد قليل ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية بكأس العالم 2026.

لمتابعة مباراة كندا ضد قطر دقيقة بدقيقة من هنا.

تهاية المباراة

ق90+2 جوناثان ديفيد يسجل الهدف السادس لمنتخب كندا

ق75 سوء حظ كبير لمحمد المانع، الذي حول الكرة بالخطأ إلى شباك منتخب قطر، ليمنح كندا الهدف الخامس بالخطأ في مرماه.

ق 64 أطلق ناثان ساليبا ركلة حرة رائعة من خارج منطقة الجزاء، نفذها بإتقان لتصطدم بالقائم الأيمن وتسكن الشباك، تاركة الحارس بلا أي فرصة للتصدي.

ق53 بطاقة حمراء جديدة في وجه عاصم مادبو بعد تدخل قوي على إسماعيل كوني لاعب كندا

ق50 هجوم متواصل من منتخب كندا على مرمى قطر بحثا عن تسجيل الهدف الرابع

الشوط الثاني

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انطلاق المباراة

نهاية الشوط الأول

ق45+3 جوناثان ديفيد يسجل الهدف الثالث لمنتخب قطر بعد متابعة رائعة من داخل منطقة الجزاء

ق35 بطاقة حمراء في وجه همام الأمين لاعب منتخب قطر

ق29 جوول الثاني: جوناثان ديفيد يسجل الهدف الثاني لمنتخب كندا

ق16 كايل لارين يضع كندا في المقدمة بعدما وصلت الكرة إليه داخل منطقة الجزاء بعد ارتدادها من الحارس محمود أبو ندى.

ق7 ارتقى جوناثان ديفيد لعرضية متقنة وسدد الكرة نحو المرمى، لكن محمود أبو ندى حارس قطر كان في المكان المناسب وأمسكها بثبات.

ق1 وصلت كرة عرضية إلى إدميلسون جونيور داخل منطقة الجزاء، لكنه لم يحسن التعامل معها وسدد بعيدا عن المرمى ليضيع فرصة هدف محقق لمنتخب قطر.