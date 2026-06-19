الزمالك يعلن تعيين أحمد مرغني مديرا للكرة بفريق السيدات
الجمعة، 19 يونيو 2026 - 00:47
كتب : إبراهيم رمضان
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تعيين أحمد مرغني، لاعب الفريق السابق، مديرًا للكرة بالفريق الأول لكرة القدم سيدات.
وجاء القرار في إطار خطة النادي الأبيض لتطوير قطاع الكرة النسائية قبل انطلاق الموسم الجديد.
ويُعد أحمد مرغني أحد أبناء الزمالك بعدما لعب للفريق الأول بعد تصعيده من قطاع الناشئين.
كما خاض مرغني تجربة اللعب في المصري البورسعيدي قبل اعتزال كرة القدم.
وتولى مرغني عددًا من المناصب داخل قطاع الناشئين بنادي الزمالك قبل أن يتم تكليفه بمنصب مدير الكرة لفريق السيدات.
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