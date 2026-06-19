كأس العالم - الأصغر في التاريخ.. مانزامبي أفضل لاعب في مباراة سويسرا والبوسنة

فاز يوهان مانزامبي بجائزة أفضل لاعب في مباراة سويسرا أمام البوسنة.

وقاد مانزامبي منتخب سويسرا لتحقيق فوز كبير أمام البوسنة بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية من كأس العالم.

مانزامبي حل بديلا في الدقيقة 72، ليسجل هدفين في الدقيقة 74، و90.

ورفع مانزامبي رصيده من الأهداف الدولية مع سويسرا إلى 5 بعد هدفي اليوم.

4 من أهدافه جاءت بعد نزوله كبديل، فيما جاء هدفا وحيدا بعد مشاركته أساسيا أمام الولايات المتحدة الأمريكية.

وبات مانزامبي (20 عاما و247 يوما) أصغر لاعب يسجل هدفين أو أكثر في مباراة واحدة بكأس العالم مع منتخب سويسرا.

كما أنه أول لاعب يسجل أكثر من هدف في كأس العالم مع منتخب سويسرا بعد دخوله كبديل.

ورفع منتخب سويسرا رصيده في صدارة المجموعة الثانية إلى 4 نقاط، من مباراتين، فيما توقف رصيد البوسنة عند نقطة وحيدة.

ويلتقي بعد قليل منتخب قطر أمام كندا في الجولة الثانية لحساب المجموعة ذاتها.

وتعادل منتخب سويسرا في الجولة الأولى أمام قطر بهدف لمثله، فيما تعادل منتخبا البوسنة وكندا بالنتيجة ذاتها.