كأس العالم - الأصغر في التاريخ.. مانزامبي أفضل لاعب في مباراة سويسرا والبوسنة

الجمعة، 19 يونيو 2026 - 00:44

كتب : FilGoal

يوهان مانزامبي - سويسرا

فاز يوهان مانزامبي بجائزة أفضل لاعب في مباراة سويسرا أمام البوسنة.

وقاد مانزامبي منتخب سويسرا لتحقيق فوز كبير أمام البوسنة بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية من كأس العالم.

مانزامبي حل بديلا في الدقيقة 72، ليسجل هدفين في الدقيقة 74، و90.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - كوبك: التشيك كانت الأقرب للفوز أمام جنوب إفريقيا نصيحة أب بوكا جونيورز يعلن أروابارينا مديرا فنيا.. ومدرب مصري في الجهاز الفني

ورفع مانزامبي رصيده من الأهداف الدولية مع سويسرا إلى 5 بعد هدفي اليوم.

4 من أهدافه جاءت بعد نزوله كبديل، فيما جاء هدفا وحيدا بعد مشاركته أساسيا أمام الولايات المتحدة الأمريكية.

وبات مانزامبي (20 عاما و247 يوما) أصغر لاعب يسجل هدفين أو أكثر في مباراة واحدة بكأس العالم مع منتخب سويسرا.

كما أنه أول لاعب يسجل أكثر من هدف في كأس العالم مع منتخب سويسرا بعد دخوله كبديل.

ورفع منتخب سويسرا رصيده في صدارة المجموعة الثانية إلى 4 نقاط، من مباراتين، فيما توقف رصيد البوسنة عند نقطة وحيدة.

ويلتقي بعد قليل منتخب قطر أمام كندا في الجولة الثانية لحساب المجموعة ذاتها.

وتعادل منتخب سويسرا في الجولة الأولى أمام قطر بهدف لمثله، فيما تعادل منتخبا البوسنة وكندا بالنتيجة ذاتها.

مانزامبي
نرشح لكم
أرض لا تخون تشكيل كأس العالم - تغييران في دفاع ووسط المكسيك.. وسون يقود هجوم كوريا الجنوبية كأس العالم - أهداه قميصه.. خوسانوف يعتذر للمصور بعد إصابته كأس العالم - مورات ياكين: طالبت اللاعبين بالتحلي بالصبر أمام البوسنة والهرسك انتهت في كأس العالم - كندا (6)-(0) قطر.. حفلة أهداف نصيحة أب كأس العالم - كوبك: التشيك كانت الأقرب للفوز أمام جنوب إفريقيا كأس العالم - مؤتمر كلارك: سنستمتع بدور الفريق الأقل حظا أمام المغرب
أخر الأخبار
تشكيل كأس العالم - تغييران في دفاع ووسط المكسيك.. وسون يقود هجوم كوريا الجنوبية 15 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - أهداه قميصه.. خوسانوف يعتذر للمصور بعد إصابته 21 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مورات ياكين: طالبت اللاعبين بالتحلي بالصبر أمام البوسنة والهرسك 2 ساعة | في المونديال
انتهت في كأس العالم - كندا (6)-(0) قطر.. حفلة أهداف 2 ساعة | في المونديال
الزمالك يعلن تعيين أحمد مرغني مديرا للكرة بفريق السيدات 2 ساعة | رياضة نسائية
كأس العالم - الأصغر في التاريخ.. مانزامبي أفضل لاعب في مباراة سويسرا والبوسنة 2 ساعة | في المونديال
نصيحة أب 2 ساعة | في المونديال
بوكا جونيورز يعلن أروابارينا مديرا فنيا.. ومدرب مصري في الجهاز الفني 2 ساعة | أمريكا
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 2 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 3 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي 4 تغريدة كأس العالم - "وضع دوكو في جيبه".. إشادات بأداء محمد هاني بينهم شفانشتايجر
/articles/531301/كأس-العالم-الأصغر-في-التاريخ-مانزامبي-أفضل-لاعب-في-مباراة-سويسرا-والبوسنة