قاد يوهان مانزامبي منتخب سويسرا لتحقيق فوزًا كبيرًا أمام البوسنة والهرسك برباعية مقابل هدف وحيد في الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية بكأس العالم 2026.

وكانت المباراة تشير إلى التعادل السلبي دون أهداف حتى نزول يوهان مانزامبي كبديل في الدقيقة 72، لينجح في تسجيل هدفين لمنتخب بلاده.

مانزامبي يرغب في أن يصبح حارس مرمى، وكان يرى في مانويل نوير حارس ألمانيا وبايرن ميونيخ قدوة له.

ولحسن حظ سويسرا أن نجح والد وشقيق يوهان مانزامبي، في إقناعه بترك رغبته في اللعب كحارس مرمى، ليصبح لاعبا رائعا يزور شباك منافسيه.

وبعد مرور السنوات، نجح مانزامبي في زيارة شباك نوير، إذ سجل هدفا صاروخيا في شباك العملاق البافاري هذا الموسم خلال مواجهة فرايبورج أمام بايرن ميونيخ.

وقاد مانزامبي منتخب بلاده لتصدر المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط.

نجح مانزامبي في تسجيل هدفين في الدقيقتين 74، و90، فيما سجل فارجاس الهدف الثاني في الدقيقة 84، واختتم تشاكا أهداف سويسرا في الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء.

وسجل هدف البوسنة الوحيد إرمين ماهميتش في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وبتلك النتيجة رفع منتخب سويسرا رصيده إلى 4 نقاط، في صدارة المجموعة الثانية، فيما توقف رصيد البوسنة عند نقطة وحيدة.

وتعادل منتخب سويسرا في الجولة الأولى أمام قطر بهدف لمثله في الجولة الأولى، وبالنتيجة ذاتها، تعادل منتخب البوسنة والهرسك أمام كندا بهدف لمثله.

ويلتقي منتخبا كندا وقطر بعد قليل في إطار الجولة الثانية لحساب المجموعة ذاتها.

البديل الذهبي

مانزامبي البديل الذهبي، لاعب فرايبورج الألماني كان يطمح للعب كحارس مرمى، مصرحا بأن مانويل نوير كان مثله الأعلى.

ونشرت صحيفة "تاجس أنتسايجر" تقريرا جاء فيه إلى أنه من حسن سويسرا أقنعاه والده وشقيقه بالعدول عن ذلك، ليترك مانزامبي حراسة المرمى.

وليست المرة الأولى التي ينجح فيها مانزامبي في تسجيل هدف بعد نزوله كبديل أمام السويد في تصفيات كأس العالم في تسجيل هدف أكد به فوز منتخب بلاده.

مانزامبي حل كبديل في الدقيقة 84 ليسجل هدفا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وكرر الأمر نفسه في مباراة العودة أمام السويد ليسجل بعدما حل بديلا أيضا في الوقت بدل الضائع من المباراة.

إجمالا سجل مانزامبي 5 أهداف دولية بعد هدفيه اليوم مع سويسرا، هدف واحد فقط جاء مع مشاركته أساسيا، فيما سجل الأربعة الأخرى كبديل.

وشارك مانزامبي هذا الموسم مع فريق فرايبورج ليقوده إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي قبل الخسارة أمام أستون فيلا.

اللاعب صاحب الـ 20 عاما وقع عقدا مع فريق فرايبورج يمتد حتى 2030، حيث سارع النادي إلى تمديد تعاقده في ظل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بضمه.

لاعب شامل

ويقول مانزامبي عن نفسه "أنا في الأساس لاعب وسط شامل، أغطي منطقة الجزاء بالكامل، ولكن يمكنني أيضاً اللعب على الجناح أو كصانع ألعاب".

ونجح في تحقيق ذلك في سنواته الأولى في سويسرا مع نادي سيرفيت إذ لعب في جميع المراكز.

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة هادئة بين المنتخبين، وسط محاولات سويسرية من بعيد لتهديد مرمى البوسنة.

الفرصة الأولى لسويسرا جاءت في الدقيقة العاشرة عن طريق إمبولو بعد تسلمه الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد في الشباك من الخارج.

سدد بعدها دان ندوي وتصدى حارس سويسرا.

ووسط سيطرة المنتخب السويسري، جاء الظهور الأول للبوسنة هجوميا في الدقيقة 41 بعد سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن الدفاع السويسري يتصدى لها.

استمرت دقائق الشوط الأول دون تغيير في النتيجة.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل منتخب سويسرا سيطرته على الكرة.

وقام دان ندوي بالمرور من الجانب الأيسر في الدقيقة 51، ليسدد ولكن الحارس تصدى.

بعدها حاول ميشيل ايبيشر لاعب البوسنة ليلعب رأسية ولكن مرة بجوار القائم الأيسر.

استعرض بعدها دان ندوي في الدقيقة 55 بتنفيذ كرة خلفية مزدوجة، ولكن نجح حارس البوسنة في إبعادها لركنية، قبل أن يحتسب الحكم تسلل.

أجرى مدرب البوسنة تبديلين بخروج دجيكو وبنجامين تاهيروفيتش، ونزول إيفان باشيتش، وإسمير باجراكتاريفيتش.

وبعد استراحة الـ 3 دقائق، دفع مورات ياكين بـ يوهان مانزامبي ضمن 3 تبديلات لسويسرا.

نجح مانزامبي البديل الذهبي في إحراز الهدف الأول بتسديدة صاروخية في الدقيقة 74.

وتلقى طارق موهاريموفيتش مدافع البوسنة بطاقة حمراء في الدقيقة 80 بعد عرقلة إمبولو على حدود منطقة الجزاء ليمنع انفراده بالمرمى.

بدأ الانهيار البوسني، لينجح فارجاس في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 84 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وعاد مانزامبي ليسجل الهدف الثاني الشخصي له، والثالث لسويسرا في الدقيقة 90.

ورد منتخب البوسنة بهدف صاروخي للاعب البديل إرمين ماهميتش في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ولكن نال منتخب سويسرا ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، ليسددها تشاكا في الشباك مسجلا الهدف الرابع لسويسرا، لتنتهي المباراة بنتيجة 4-1.