بوكا جونيورز يعلن أروابارينا مديرا فنيا.. ومدرب مصري في الجهاز الفني

أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني تعيين رودولفو أروابارينا مديرا فنيا للفريق.

وشهد التشكيل وجود المدرب المصري عمرو مختار ضمن الجهاز المعاون، بعدما سبق له العمل مع أروابارينا في تجاربه السابقة.

ويعود أروابارينا لقيادة بوكا جونيورز بعد فترته الأولى بين 2014 و2016، والتي حقق خلالها لقب الدوري الأرجنتيني وكأس الأرجنتين.

وضم الجهاز الفني دييجو ماركيتش كمساعد أول، وهو أحد المقربين من المدرب، وسبق أن عملا معا في منتخب الأرجنتين للشباب، إضافة إلى تجربتهما السابقة في بوكا.

كما يتواجد عمرو مختار ضمن الطاقم، بعدما عمل مع أروابارينا في بيراميدز، وكذلك خلال تجربته مع منتخب الإمارات ونادي التعاون.

وانضم أيضا خوان جوبيت، الذي بدأ كمحلل أداء قبل أن يتدرج للعمل كمساعد مدرب في التجارب الأخيرة.

ويتولى جوستافو روبرتي مهمة الإعداد البدني، فيما لا يزال الجهاز الفني يستقر على اسم المدرب المساعد الثاني ومدرب حراس المرمى.

وسبق وأن قاد أروابارينا فريق بيراميدز خلال الفترة من نوفمبر 2020 وحتى يونيو 2021.

وقاد المدرب الأرجنتيني فريق بيراميدز في 37 مباراة.