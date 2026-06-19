كأس العالم - كوبك: التشيك كانت الأقرب للفوز أمام جنوب إفريقيا

الجمعة، 19 يونيو 2026 - 00:12

كتب : FilGoal

ميروسلاف كوبك - مدرب التشيك

أبدى ميروسلاف كوبك مدرب التشيك أسفه بعد التعادل مع جنوب إفريقيا في كأس العالم.

وتعادل منتخب التشيك أمام جنوب إفريقيا بهدف لكل منهما، وسجل هدف التشيك ميخال ساديليك، وأحرز التعادل تيبوهو موكوينا.

وقال كوبك للصحفيين بعد المباراة: "نشعر بالأسف على النتيجة، لأننا كنا الأقرب للفوز بالنظر إلى الفرص".

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وأضاف "لم نتمكن من تسجيل الهدف الثاني، ولو حدث ذلك لحسمنا المباراة، صنعنا عدة فرص، بينما لم يصنع المنافس الكثير من الفرص الخطيرة".

وأكد مدرب التشيك أن فريقه قدم أداء أفضل خاصة في الشوط الأول.

وشدد "كنا الأفضل في الشوط الأول، ولا أرى أن المنافس شكل خطورة كبيرة كما يقال".

ورد كوبك على تصريحات مدرب جنوب إفريقيا بشأن اعتماد التشيك على الكرات الثابتة قائلا: "هذا رأيه، لكنني لا أتفق معه".

وتطرق للحديث عن ركلة الجزاء التي احتسبت ضد فريقه "القرار كان قاسيا بعض الشيء، لكنه صحيح، وأتقبل قرار الحكم".

واختتم تصريحاته "حصلنا على نقطة في النهاية، وسنحاول تحقيق الفوز في المباراة المقبلة".

وبهذا التعادل حقق المنتخبان أول نقطة لهم في البطولة بعد الهزيمة الأولى أمام كوريا الجنوبية والمكسيك.

وتعتبر هذه المباراة الأولى التي يديرها طاقم تحكيمي نسائي بالكامل.

ومن بين جميع المنتخبات التي خاضت أكثر من 6 مباريات في كأس العالم منذ عام 1966، لا يتفوق على جنوب أفريقيا في معدل البطاقات لكل مباراة سوى صربيا 3.5 وغانا 2.7، بينما يبلغ معدل جنوب أفريقيا 2.6 بطاقة في المباراة الواحدة 29 بطاقة في 11 مباراة.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى بشكل رسمي بين المنتخبين.

وأصبح لدى منتخب التشيك وجنوب إفريقيا نقطة واحدة في انتظار مباراة كوريا الجنوبية والمكسيك فجر الجمعة.

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