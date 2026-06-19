كأس العالم - مؤتمر كلارك: سنستمتع بدور الفريق الأقل حظ" أمام المغرب

الجمعة، 19 يونيو 2026 - 00:02

كتب : FilGoal

ستيف كلارك - مدرب منتخب اسكتلندا

كشف ستيف كلارك مدرب منتخب اسكتلندا أن فريقه سيلعب دون ضغوط أمام المغرب في كأس العالم.

ويستعد منتخب اسكتلندا لمواجهة المغرب ضمن منافسات دور المجموعات.

وقال كلارك في المؤتمر الصحفي: "المغرب وصل إلى نصف نهائي النسخة الماضية، وأعتقد أن هذا الفريق أصبح أفضل الآن".

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وأضاف "ندرك صعوبة المباراة، لكننا سنحاول الظهور بشكل قوي".

وأوضح أن منتخب اسكتلندا يكون أكثر راحة عندما يلعب كفريق أقل ترشيحا للفوز.

وشدد "في بعض الأحيان نؤدي بشكل أفضل عندما لا نكون المرشحين".

وأشار إلى أن الأداء غير المقنع أمام هايتي جاء بسبب الدخول كمرشح أوفر حظا للفوز.

وتابع "هذه المرة نحن الطرف الأقل حظا، وربما يناسبنا ذلك".

واختتم تصريحاته "إذا لم تستطع الفوز فلا تخسر، هذا هو الأهم بالنسبة لنا، لن ننشغل بحسابات التأهل رغم أن التعادل قد يكون كافيا".

ويستعد منتخب اسكتلندا لمواجهة المغرب بالجولة الثانية، بعدما فاز على هايتي 1-0 بالجولة الأولى من دور المجموعات.

وانتصر المنتخب الاسكتلندي على هايتي بهدف دون رد ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة.

وسجل جون ماكجين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول.

الفوز منح اسكتلندا صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بعدما استفادت من تعادل المغرب ضد البرازيل.

كأس العالم أسكتلندا ستيف كلارك
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