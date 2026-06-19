تشكيل كأس العالم - أكرم عفيف يقودم هجوم قطر أمام كندا.. وديفيد أساسي

يقود أكرم عفيف هجوم منتخب قطر في مواجهة كندا بالجولة الثانية من كأس العالم.

ويلعب منتخب قطر أمام كندا بعد قليل ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية.

فيما يقود جوناثان ديفيد هجوم منتخب كندا في المواجهة الرتقبة ضد قطر.

وأعلن جولين لوبيتيجي تشكيل منتخب قطر لمواجهة كندا كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو ندى

الدفاع: أيوب العلوي - خوخي بوعلام - بيدرو ميجيل - همام الأمين.

الوسط: جاسم جابر - عاصم مادبو - عيسى لاي.

الهجوم: إدميلسون جونيور - أكرم عفيف - يوسف عبد الرازق.

فيما أعلن جيسي مارش مدرب كندا تشكيل فريقه لمواجهة قطر كالتالي:

الحارس: ماكسيم كريبو

الدفاع: أليستير جونستون – لوك دي فوجيروليس – ديريك كورنيليوس – ريتشي لاريا

الوسط: تاجون بوكانان - علي أحمد - إسماعيل كوني – ستيفين يوستاكيو

الهجوم: سايل لارين – جوناثان ديفيد.

ويتصدر منتخب سويسرا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بعد الفوز العريض على البوسنة والهرسك 4-1.

فيما يملك منتخبي قطر وكندا نقطة في رصيدهما قبل مواجهتهما المرتقبة على ملعب بي سي بليس فانكوفر.