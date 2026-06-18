الإسماعيلي يعلن فسخ التعاقد مع النبريص بالتراضي

الخميس، 18 يونيو 2026 - 23:40

كتب : عمرو نبيل

خالد النبريص - الإسماعيلي

أعلن النادي الإسماعيلي توصله إلى اتفاق ودي مع اللاعب الفلسطيني خالد النبريص يقضي بإنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين بالتراضي.

وبات النبريص لاعبا حرا يمكنه الانتقال لأي فريق دون الرجوع للإسماعيلي، بعدما كان مرتبطا بعقد حتى صيف 2027.

وأوضح الإسماعيلي في بيان أن هذه التسوية الودية جاءت بعد مراجعة كافة الجوانب المالية والتعاقدية الخاصة باللاعب، والتي شملت جزاءات وخصومات مالية تم احتسابها خلال فترات سابقة دون استكمال الإجراءات الرسمية الخاصة بإخطار اللاعب بها أو توقيعه بالعلم عليها، بالإضافة إلى وجود بعض البنود محل خلاف بين الطرفين، الأمر الذي استدعى التوصل إلى تسوية نهائية تحفظ حقوق الجميع وتنهي العلاقة التعاقدية بصورة ودية.

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وأضاف أن في إطار هذه التسوية، وافق اللاعب خالد النبريص على التنازل عن كامل مستحقاته المالية لدى النادي والبالغة 19 مليونًا و344 ألف جنيه، كما التزم بسداد مبلغ مليون جنيه للنادي عند تعاقده مع ناد آخر، ليصل إجمالي ما تنازل عنه وتحمله في إطار التسوية إلى 20 مليونا و344 ألف جنيه.

ويُعد هذا المبلغ كامل المستحقات التعاقدية التي كان يحق للاعب المطالبة بها حتى نهاية عقده الممتد إلى عام 2027 حال استكمال إجراءات قضية الفسخ من طرف واحد، إلا أنه فضل إنهاء الأمر وديا تقديرا للعلاقة الطيبة التي جمعته بالنادي بحسب بيان الإسماعيلي.

ولعب النبريص 72 مباراة بقميص الإسماعيلي وسجل 7 أهداف وصنع 6 آخرين.

وهبط الإسماعيلي رفقة حرس الحدود وفاركو وكهرباء الإسماعيلية إلى دوري المحترفين.

الإسماعيلي خالد النبريص
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