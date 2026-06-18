كرة يد - بعد التأهل لكأس العالم للأندية.. برقان الكويتي يتوجه بالشكر للخطيب ولبيب

توجه نادي برقان الكويتي بالشكر إلى مجلسي إدارتي النادي الأهلي والزمالك برئاسة محمود الخطيب وحسين لبيب على الترتيب.

وفاز برقان الكويتي على الخليج السعودي 34-32 في المباراة النهائية للبطولة.

وكان برقان قد ضم ثلاثة لاعبين من الأهلي خلال البطولة على سبيل الإعارة وهم عبد الرحمن حميد ومحسن رمضان ونبيل شريف.

وضم برقان بخلاف ثلاثي الأهلي، حسين قداح لاعب نادي الزمالك وقاده حسين زكي مديرا فنيا للفريق.

وحصد عبد الرحمن حميد جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، ومحسن رمضان أفضل ظهير أيمن وهداف.

برقان ضمن التأهل لبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب مصر 2026"

وجاء بيان برقان للأهلي كالآتي:

"من الكويت إلى مصر، شكرا النادي الأهلي، يتقدم رئيس مجلس إدارة نادي برقان أنور العيتبي وأعضاء مجلس الإدارة بجزيل الشكر والتقدير لرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب".

"وذلك على دعمهم وجهودهم المخلصة التي كان لها أثر كبير في مسيرة برقان نحو التتويج الآسيوي والتأهل لكأس العالم للأندية".

"مواقف الكبار تصنع الإنجازات، والأهلي كان دائما في مقدمة الداعمين".

بينما بيان برقان للزمالك كالآتي:

"من الكويت إلى مصر، شكرا نادي الزمالك، يتقدم رئيس مجلس إدارة نادي برقان أنور العيتبي وأعضاء مجلس الإدارة بجزيل الشكر والتقدير لرئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، حسين لبيب".

"وذلك على دعمهم وجهودهم المخلصة التي كان لها أثر كبير في مسيرة برقان نحو التتويج الآسيوي والتأهل لكأس العالم للأندية".

"مواقف الكبار تصنع الإنجازات، والأهلي كان دائما في مقدمة الداعمين".