كأس العالم - كوكوريا: تعادلنا مع كاب فيردي جرس إنذار قبل مواجهة السعودية

شدد مارك كوكوريا لاعب منتخب إسبانيا أن التعادل أمام كاب فيردي في افتتاح كأس العالم كان بمثابة جرس إنذار للفريق.

مارك كوكوريا النادي : ريال مدريد إسبانيا

وسقط منتخب إسبانيا في فخ التعادل السلبي أمام كاب فيردي في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وقال كوكوريا في تصريحات للصحفيين: "ربما هذا التعثر جعلنا أكثر تركيزا، وأدركنا أن التواجد هنا ليس سهلا".

وأضاف "علينا أن نكون في كامل تركيزنا في كل مباراة، لأن أي منتخب قادر على الفوز".

وتابع "من الجيد أن يحدث ذلك في المباراة الأولى، لأن تكراره في الأدوار التالية قد يعني الخروج".

وشدد كوكوريا "هناك عدة منتخبات كبرى واجهت صعوبات أيضا في الجولة الأولى مثل البرتغال وبلجيكا".

وأضاف "لم تكن أي مباراة سهلة، كل المنتخبات تستحق التواجد هنا وتمتلك جودة كبيرة".

وعن مواجهة السعودية، توقع كوكوريا مباراة مشابهة من حيث الصعوبة.

وأوضح "منتخب السعودية قوي دفاعيا ويعتمد على الهجمات المرتدة، وسيحاول استغلال الفرص".

واختتم تصريحاته قائلا "نأمل في تقديم مباراة قوية وتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط".

وتعادل منتخب إسبانيا مع كاب فيردي بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب مرسيدس بنز بالجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2026.

وتشارك كاب فيردي للمرة الأولى في بطولة كأس العالم، وواجهت إسبانيا بالفعل في المباراة الأولى.

وفشل منتخب إسبانيا في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات بكأس العالم.

كما تعادل منتخب إسبانيا للمرة الثالثة خلال آخر 4 مباريات، بعد التعادل في وديتين ضد مصر والعراق.

ونجح منتخب كاب فيردي في الخروج بشباك نظيفة دون تشكيل أي خطورة على المرمى ليحصل على النقطة الأولى

وسيلعب منتخب إسبانيا مباراته المقبلة ضد السعودية، بينما يلتقي كاب فيردي مع أورجواي بالجولة الثانية.