كأس العالم - كوكوريا: تعادلنا مع كاب فيردي جرس إنذار قبل مواجهة السعودية

الخميس، 18 يونيو 2026 - 22:55

كتب : FilGoal

مارك كوكوريا - إسبانيا ضد كاب فيردي

شدد مارك كوكوريا لاعب منتخب إسبانيا أن التعادل أمام كاب فيردي في افتتاح كأس العالم كان بمثابة جرس إنذار للفريق.

مارك كوكوريا

النادي : ريال مدريد

إسبانيا

وسقط منتخب إسبانيا في فخ التعادل السلبي أمام كاب فيردي في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وقال كوكوريا في تصريحات للصحفيين: "ربما هذا التعثر جعلنا أكثر تركيزا، وأدركنا أن التواجد هنا ليس سهلا".

أخبار متعلقة:
كأس العالم: مندش: مباراة أوروجواي أصبحت من الماضي.. وتركيزنا على إسبانيا وكاب فيردي مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول أرباح مواجهتي إسبانيا والبرازيل الوديتين كأس العالم - منتخب السعودية يضبط مواعيد تدريباته على توقيت لقاء إسبانيا سالم الدوسري: سنصحح الأخطاء لنخطف الـ3 نقاط أمام إسبانيا

وأضاف "علينا أن نكون في كامل تركيزنا في كل مباراة، لأن أي منتخب قادر على الفوز".

وتابع "من الجيد أن يحدث ذلك في المباراة الأولى، لأن تكراره في الأدوار التالية قد يعني الخروج".

وشدد كوكوريا "هناك عدة منتخبات كبرى واجهت صعوبات أيضا في الجولة الأولى مثل البرتغال وبلجيكا".

وأضاف "لم تكن أي مباراة سهلة، كل المنتخبات تستحق التواجد هنا وتمتلك جودة كبيرة".

وعن مواجهة السعودية، توقع كوكوريا مباراة مشابهة من حيث الصعوبة.

وأوضح "منتخب السعودية قوي دفاعيا ويعتمد على الهجمات المرتدة، وسيحاول استغلال الفرص".

واختتم تصريحاته قائلا "نأمل في تقديم مباراة قوية وتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط".

وتعادل منتخب إسبانيا مع كاب فيردي بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب مرسيدس بنز بالجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2026.

وتشارك كاب فيردي للمرة الأولى في بطولة كأس العالم، وواجهت إسبانيا بالفعل في المباراة الأولى.

وفشل منتخب إسبانيا في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات بكأس العالم.

كما تعادل منتخب إسبانيا للمرة الثالثة خلال آخر 4 مباريات، بعد التعادل في وديتين ضد مصر والعراق.

ونجح منتخب كاب فيردي في الخروج بشباك نظيفة دون تشكيل أي خطورة على المرمى ليحصل على النقطة الأولى

وسيلعب منتخب إسبانيا مباراته المقبلة ضد السعودية، بينما يلتقي كاب فيردي مع أورجواي بالجولة الثانية.

إسبانيا كوكوريا كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - كوبك: التشيك كانت الأقرب للفوز أمام جنوب إفريقيا كأس العالم - مؤتمر كلارك: سنستمتع بدور الفريق الأقل حظ" أمام المغرب تشكيل كأس العالم - أكرم عفيف يقودم هجوم قطر أمام كندا.. وديفيد أساسي كأس العالم - موكوينا: سوء الحظ حرمنا من الفوز على التشيك كأس العالم - 9 قرارات تكتيكية صنعت نتائج العرب الإيجابية كأس العالم - باتريك تشيك: مستاؤون من التعادل أمام جنوب إفريقيا الشناوي: المشاركة في كأس العالم حلم.. والتأهل لم يكن صعبا كأس العالم - مؤتمر نوير: هذه بطولتي الأخيرة مع ألمانيا ولن أخوض اليورو
أخر الأخبار
كأس العالم - كوبك: التشيك كانت الأقرب للفوز أمام جنوب إفريقيا 3 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مؤتمر كلارك: سنستمتع بدور الفريق الأقل حظ" أمام المغرب 12 دقيقة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - أكرم عفيف يقودم هجوم قطر أمام كندا.. وديفيد أساسي 14 دقيقة | في المونديال
الإسماعيلي يعلن فسخ التعاقد مع النبريص بالتراضي 34 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - بعد التأهل لكأس العالم للأندية.. برقان الكويتي يتوجه بالشكر للخطيب ولبيب ساعة | كرة يد
كأس العالم - كوكوريا: تعادلنا مع كاب فيردي جرس إنذار قبل مواجهة السعودية ساعة | في المونديال
كأس العالم - موكوينا: سوء الحظ حرمنا من الفوز على التشيك ساعة | في المونديال
كأس العالم - 9 قرارات تكتيكية صنعت نتائج العرب الإيجابية ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 2 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 3 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي 4 تغريدة كأس العالم - "وضع دوكو في جيبه".. إشادات بأداء محمد هاني بينهم شفانشتايجر
/articles/531293/كأس-العالم-كوكوريا-تعادلنا-مع-كاب-فيردي-جرس-إنذار-قبل-مواجهة-السعودية