كأس العالم - موكوينا: سوء الحظ حرمنا من الفوز على التشيك

الخميس، 18 يونيو 2026 - 22:53

كتب : FilGoal

موكوينا - جنوب إفريقيا

يرى تيبوهو موكوينا لاعبن جنوب إفريقيا أن سوء الحظ حرم فريقه من الفوز على التشيك بكأس العالم.

وخطف منتخب جنوب إفريقيا تعادلا ثمينا بالتعادل أمام التشيك بهدف مقابل هدف في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى في كأس العالم 2026.

وقال موكوينا عبر بي إن سبورتس: "بسبب سوء الحظ لم نحقق الفوز، لكنني فخور بفريقي وبكرة القدم التي قدمناه أمام التشيك".

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وشدد "اليوم كنا أفضل بكثير من المباراة الأولى أمام المكسيك، وسنقاتل على حظوظنا أمام كوريا الجنوبية بالمباراة المقبلة".

ويغيب موكوينا عن مباراة جنوب إفريقيا ضد كوريا الجنوبية بختام دور المجموعات ببب تراكم البطاقات.

وسجل هدف التشيك ميخال ساديليك، وأحرز التعادل تيبوهو موكوينا.

وبهذا التعادل حقق المنتخبان أول نقطة لهم في البطولة بعد الهزيمة الأولى أمام كوريا الجنوبية والمكسيك.

ويتصدر منتخب المكسيك ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية قبل مباراة المنتخبين.

كأس العالم جنوب إفريقيا موكوينا
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