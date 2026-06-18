كأس العالم - 9 قرارات تكتيكية صنعت نتائج العرب الإيجابية

في كرة القدم الحديثة، الفكرة التكتيكية تفتح الباب. لكن القرار هو من يعبر بك من خلاله.

لم تحقق المنتخبات العربية نتائج إيجابية في الجولة الأولى لأنها كانت الأفضل على الورق، لكن من خلال تطبيق قرارات حاسمة، وهذا ما جعلها في الجولة الأولى لا تبدو فقط “منظمة”، بل ذكية في اختيار أين تلعب المباراة داخل الملعب نفسه.

المغرب - البرازيل: تحويل المباراة إلى 30 متر فقط من الملعب

1. ارتفاع تمركز حكيمي

الفكرة الأكثر تأثيرًا في أداء المغرب لم تكن دفاعية بحتة، بل مرتبطة بالارتفاع المتقدم لتمركز الظهير الأيمن أشرف حكيمي.

ظاهريًا، يبدو الأمر بسيطًا؛ ظهير يتقدم، لكن تكتيكيًا، ما حدث كان أعمق بكثير:

حكيمي لم يكن فقط “Overlapping Full-back”، بل تحوّل إلى Wide Attacking Lane Occupier أي لاعب يثبّت الظهير البرازيلي في الخلف ويمنعه من التقدم.

هذا أدى إلى تعطيل قدرة البرازيل على بناء تفوق عددي في الأطراف - تقليل فعالية التحولات الهجومية من الجهة اليسرى للبرازيل - إجبار الجناح البرازيلي على العودة للدفاع بدلاً من الهجوم.

بالتالي المنتخب البرازيلي لم يخسر المساحة، بل خسر القدرة على استخدامها.

الأرقام تدعم الفكرة؛ انخفاض واضح في تقدم البرازيل عبر الجهة اليمنى المغربية - تقليل عدد الكرات التي وصلت إلى “Zone 14” عبر الأطراف.

2. مزراوي ظهير داخلي

تمركز مزاوي كظهير داخلي قريب من المنتصف كان هدفه أمرين:

الأول هو تباعد المسافة بين الخط الأول والثاني للبرازيل، حيث يضطر الخط الأول ويليه الثاني قطع مسافات أكبر للضغط على دفاع المغرب، وبالتالي خلق مساحة يمكن اللعب فيها وكذلك إجبارهم على بذل مجهود بدني أكبر.

الثاني هو منح الحرية لصابيري أو الخانوس على الطرف للخروج ومنح الفريق التنفس للخروج والتدرج أو لخلق تحول سريع.

3. المنتخب المغربي قرر أين تُلعب المباراة.

الأرقام هنا أكثر توازنًا: الاستحواذ: البرازيل ~ 60% / المغرب ~ 40% - التسديدات: متقاربة (تقريبًا 10–12 لكل فريق) - الأهداف المتوقعة متقاربة جدًا (حوالي 1.0 – 1.2)

لكن القيمة الحقيقية ليست في التوازن، بل في شكل التوازن.

ضغط متوسط في أول 15 دقيقة وترك الأطراف نسبيًا مع إغلاق العمق.

المنتخب المغربي لعب بنظام قريب من 4-1-4-1 يتحول إلى 4-4-2 بدون كرة، لكن الفكرة كانت أعمق؛ تقليص العمق الدفاعي - إجبار البرازيل على اللعب العرضي ثم ضرب التحولات في أول 6–8 ثوانٍ بعد الاسترجاع.

وهنا يظهر رقم مهم جدًا في التحولات الهجومية

المغرب نفذ 6–8 تحولات مباشرة خطيرة، 3 منها وصلت إلى منطقة التسديد خلال أقل من 12 ثانية.

بينما المنتخب البرازيلي، يملك جودة فردية أعلى لكنه احتاج وقتًا أطول لبناء الهجمة، كما أن معدل التحول إلى فرصة حقيقية كان أبطأ

وهنا الفكرة؛ المغرب لم يحاول امتلاك المباراة… بل اختصرها.

قطر - سويسرا: شطرنج دفاعي

المنتخب القطري في هذه الجولة لم يكن فريقًا يبحث عن السيطرة بل فريقًا قرر منذ البداية أن المباراة تُلعب على “إيقاع منخفض محسوب”.

الهيكل الأساسي كان قريبًا من شكل 5-4-1

تقارب شديد بين الخطوط (أقل من 25 متر في أغلب فترات المباراة)، وترك الكرة للخصم بشكل واعٍ

شكل منتخب قطر 2+2 في بناء اللعب، مع ضغط سويسرا بـ 4-4-2 أو 4-2-4

لكن القرار الأهم لم يكن في الشكل. بل في لحظة التحول بعد الدقيقة 60:

بنزول أحمد فتحي، كريم بوضياف، وأحمد علاء الدين

تغيير في التمركز إلى 3-4-2-1 في لحظات الاستحواذ

إدخال لاعب وسط إضافي للخروج من الضغط - تقليل الكرات الطويلة العشوائية وزيادة التدرج البطيء.

الأرقام توضح ذلك:

انخفاض واضح في فقدان الكرة في الثلث الأول بعد التغيير - تحسن في “التمريرات التقدمية” بنسبة ملحوظة بعد التبديل.

لكن جوهر ما حدث هو أن منتخب قطر لم يحاول تغيير المباراة… بل حاول تأجيل خسارته حتى لحظة القرار المناسب، وهذا بحد ذاته قرار تكتيكي.

السعودية - أوروجواي: الجرأة في الضغط ثم التراجع الذكي

1. بداية المباراة بنظام 4-4-2 بين عالي ومتوسط

المنتخب السعودي قدّم واحدة من أكثر الأفكار وضوحًا في الضغط: 4-4-2

ضغط مبكر على بناء الخصم و محاولة كسر الإيقاع في أول 20 دقيقة

وهذا انعكس في استرجاع الكرة في مناطق متقدمة في أكثر من مناسبة

- خلق فرص مباشرة من التحولات - الأهداف متوقعة في بداية المباراة كانت أعلى نسبيًا من المتوقع.

لكن القرار الحقيقي جاء لاحقًا، عندما تم إدراك أن الضغط العالي غير قابل للاستمرار بنفس الكثافة.

التحول إلى كتلة متوسطة منظمة وتقليل المسافة بين الخطوط - ترك الكرة في الأطراف بدل العمق - إجبار الخصم على لعب عرضي بدل عمودي.

وهذا القرار تحديدًا لم يُحسّن الشكل فقط، بل أنقذ المباراة من الانهيار البدني والتكتيكي.

وهنا تظهر قيمة نادرة في كرة القدم الحديثة: ليس في الهجوم فقط… بل في معرفة متى تتوقف عن الهجوم.

2. المرونة في التحول من 4-4-2 إلى 5-3-2

لكن النقطة الأهم ليست الشكل… بل الآلية:

كان لاعب الوسط محمد أبو الشامات يعود لخط الدفاع عند التحول لكتلة منخفضة، وبالتالي يتحول الظهيران إلى Wing-backs بشكل أكثر تحفظًا، ويصبح الخط الدفاعي مكون من 5 لاعبين أمام منطقة الجزاء.

هذا القرار غيّر ديناميكية المباراة، لأنه أدى إلى تقليل المساحات بين قلب الدفاع والظهير، وإغلاق نصف المساحات (Half-spaces) بشكل أفضل، وتقليل فرص الاستلام بين الخطوط للخصم

مما أدى إلى انخفاض واضح في الاختراقات من العمق، زيادة في إجبار الخصم على التسديد من خارج المنطقة.

قام منتخب أوروجواي طوال المباراة بلعب 47 عرضية، في الشوط الثاني فقط، قام بلعب 37 عرضية.

مصر - بلجيكا: استهداف مباشر لنقطة ضعف فردية

المنتخب المصري في هذه الجولة لم يعتمد على ضغط عالٍ أو بناء معقد. بل على شيء مختلف تمامًا:

1. إمام عاشور على جهة توماس موني

هنا لم يكن الأمر صدفة. بل استهداف مباشر، لأن توماس موني يعاني من بطء في التغطية العكسية.

يخسر الصراعات الأرضية 33%، ومعدل تجاوز الخصوم له 0.5 مرة لكل 90 دقيقة، ويقوم بـ 0.8 اعتراض لكل 90 دقيقة. أرقام شجعت أكثر على استخدام إمام.

انخراطه الدفاعي متوسط، ويعود متأخرًا نسبيًا في التحول الدفاعي، لذلك فهو قابل الاستهداف في التحولات السريعة، والمساحات المفتوحة.

كما أن عاشور يتحرك باستمرار في نفس القناة الجانبية، وأيضا من أجل خلق تفوق عددي موضعي (2v1 أو 1v1 مستمر في تلك الجهة).

هذا أدى إلى خلق اختلال مستمر في تمركز دفاع الخصم الجانبي، وإجبار الخصم على سحب دعم إضافي من العمق لتغطية الطرف.

2. محمد صلاح خارج الحيازة

صلاح لم يكن فقط مهاجمًا ثانيًا ينتظر التحولات، بل أصبح جزءًا من إغلاق العمق الدفاعي، حيث تمركز بشكل ذكي لمنع التمرير بين الخطوط.

هذا أدى إلى إغلاق العمق بين قلب الدفاع والمحور، وإجبار الخصم على اللعب العرضي أو الطويل

الأرقام غير المباشرة هنا مهمة؛ تقليل التمريرات العمودية الناجحة في العمق - زيادة الكرات المقطوعة في منتصف الملعب.

3. إدارة الإيقاع

بنظام 4-4-2 متوسط، بخطوط متقاربة جدًا، وتقليل المساحات في العمق، وباعتماد كبير على الكتلة المتوسطة وتقليل المخاطرة في البناء الأول

لكن القرار الأهم كان في تأخير التمرير العمودي حتى اللحظة المناسبة - سحب الخصم أكثر إلى منتصف الملعب قبل كسر الخط - الاعتماد على لاعب محور في “جعل اللعب سلبي أكثر بدل التسرع.

وهنا يظهر مفهوم مهم جدًا؛ بعض الفرق لا تفوز لأنها تهاجم أكثر… بل لأنها تختار متى لا تهاجم.

في النهاية، لم تبدُ المنتخبات العربية في هذه الجولة وكأنها كانت تحاول “مجاراة” كرة القدم الحديثة.

بل كانت تحاول شيئًا أكثر هدوءًا وذكاءً؛ أن تجد لنفسها مكانًا داخل هذا التعقيد، دون أن تفقد بساطتها.

ما جمع المنتخبات العربية ليس تشابه النظام. بل تشابه الفلسفة.