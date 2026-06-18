كأس العالم - باتريك تشيك: مستاؤون من التعادل أمام جنوب إفريقيا

أعرب باتريك تشيك مهاجم منتخب التشيك عن غضبه بعد التعادل أمام جنوب إفريقيا.

وخطف منتخب جنوب إفريقيا تعادلا ثمينا بالتعادل أمام التشيك بهدف مقابل هدف في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى في كأس العالم 2026.

وقال باتريك شيك لاعب التشيك عبر بي إن سبورتس: "بدأنا المباراة بشكل جيد، وكان علينا الاستمرار على هذا المستوى، وليس فقط خلال أول 25 دقيقة. كان بإمكاننا إنهاء المباراة بالفوز، لكن لسوء الحظ استقبلنا ركلة جزاء، لذلك نحن مستاؤون من هذه النتيجة".

وشدد "مباراة المكسيك لن تكون سهلة، لكن بشكل عام كل المباريات في كأس العالم معقدة. ما زالت أمامنا فرصة، وعلينا القتال عليها حتى آخر لحظة".

وسجل هدف التشيك ميخال ساديليك، وأحرز التعادل تيبوهو موكوينا.

وبهذا التعادل حقق المنتخبان أول نقطة لهم في البطولة بعد الهزيمة الأولى أمام كوريا الجنوبية والمكسيك.

ويتصدر منتخب المكسيك ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية قبل مباراة المنتخبين.