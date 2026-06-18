الشناوي: المشاركة في كأس العالم حلم.. والتأهل لم يكن صعبا

الخميس، 18 يونيو 2026 - 22:22

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - مصر ضد أوروجواي

وصف محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، مشاركته في كأس العالم، بـ الحلم.

وقال الشناوي في تصريحات عبر بي ان سبورتس: "المشاركة في كأس العالم حلم، حققته في المرة الأولى عام 2018، وكان لدي الشغف لأكون موجودا للمرة الثانية."

وأوضح الشناوي في الحوار المسجل قبل كأس العالم "التأهل لكأس العالم لم يكن صعبا، وكنا في كامل تركيزنا في التصفيات."

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وتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم بعد تصدر المجموعة الأولى بالتصفيات إلى جانب بوركينا فاسو، وسيراليون، وغينيا بيساو، وإثيوبيا، وجيبوتي.

وتابع "في كأس العالم 2018 كانت خبراتنا قليلة بعد التأهل بعد غياب 28 عاما، أنا الآن فنملك خبرات اللعب في البطولة."

وشارك الشناوي في مباراتي أوروجواي وروسيا بكأس العالم 2018، فيما جلس بدلا لعصام الحضري في مباراة السعودية الأخيرة.

وودع منتخب مصر مونديال 2018 من دور المجموعات بعد تلقيه 3 خسائر.

وأشار حارس مصر "خضت كأس العالم 2018 مع صلاح وتريزيجية، وننقل لبقية اللاعبين خبراتنا في كأس العالم."

وكشف عن حلمه في كأس العالم 2026: "بالتأكيد حلمي هو الفوز بكأس العالم، ولكن أعلم أن هناك منتخبات قوية، ونهدف للوصول لأبعد نقطة في كأس العالم في إنجاز لم يتحقق من قبل."

وأكمل "نسعى للعبور من دور المجموعات وتحقيق أول فوز لمصر في كأس العالم، ثم نفكر في الدور التالي من أجل الوصول لإنجاز لمصر."

وتعادل منتخب مصر في أول مبارياته أمام بلجيكا إيجابيا بهدف لكل فريق.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا فجر يوم الإثنين المقبل، بتوقيت مصر، قبل ختام مرحلة المجموعات بمواجهة إيران السادسة صباح يوم السبت 27 يونيو.

كأس العالم محمد الشناوي
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