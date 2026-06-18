كأس العالم - مؤتمر نوير: هذه بطولتي الأخيرة مع ألمانيا ولن أخوض اليورو

الخميس، 18 يونيو 2026 - 22:08

كتب : FilGoal

مانويل نوير - منتخب ألمانيا

أعلن مانويل نوير حارس منتخب ألمانيا اعتزاله اللعب الدولي عقب نهاية كأس العالم الحالي.

مانويل نوير

النادي : بايرن ميونيخ

ألمانيا

ويشارك الحارس البالغ 40 عاما في البطولة بعد عودته من الاعتزال الدولي الذي أعلنه عقب يورو 2024.

وقال نوير في المؤتمر الصحفي: "اتخذت قرار الاعتزال في 2024 لسبب واضح بعد بطولة جيدة، وكان القرار صحيحا بالنسبة لي".

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وأضاف "الاستمرار مع المنتخب خلال العامين الماضيين كان سيشكل عبئا كبيرا علي".

وتابع "هذه هي بطولتي الأخيرة مع المنتخب، ولا أخطط للمشاركة في يورو المقبل".

وأوضح نوير أنه بدأ يتقبل فكرة خوض مبارياته الأخيرة مع ألمانيا، لكنه يفضل التركيز على المباريات بدلا من وداعه.

وعاد نوير للتشكيل الأساسي على حساب أوليفر باومان، وشارك في فوز ألمانيا 7-1 على كوراساو في افتتاح مشوارها.

وقال نوير: "نعمل معا وندعم بعضنا البعض، وتحدثنا عن عودتي بعد انضمامي للمعسكر".

ويستعد منتخب ألمانيا لمواجهة كوت ديفوار، إذ يحتاج للفوز من أجل التأهل المبكر إلى دور خروج المغلوب.

وأشار نوير إلى أن الفريق لا ينشغل بإخفاقات الماضي بعد الخروج المبكر في نسختي 2018 و2022.

واختتم نوير تصريحاته "التأهل بعد المباراة الثانية سيكون أمرا مميزا ويساعدنا على التقدم خطوة للأمام".

وأكد نوير أن التتويج بالبطولة مرة أخرى سيكون إنجازا خاصا، لكنه سعيد فقط بالمشاركة في البطولة بهذا العمر.

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