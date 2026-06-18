ذا أثليتك: ليفربول يعرض 100 مليون يورو لضم ديوماندي

يجهز نادي ليفربول عرضا يقترب من 100 مليون يورو للتعاقد مع يان ديوماندي لاعب لايبزيج ومنتخب كوت ديفوار.

ولا يزال باريس سان جيرمان ضمن المهتمين بضم اللاعب، لكنه لم يتقدم بعرض رسمي حتى الآن، في انتظار قرار اللاعب بشأن وجهته المقبلة.

وكشفت شبكة ذا أثليتك أن العرض الجديد يأتي بعد مفاوضات مستمرة مع النادي الألماني، في ظل رغبة ليفربول في حسم الصفقة.

ويتفوق ليفربول حاليا في سباق التعاقد مع اللاعب من حيث الشروط الشخصية المقدمة له.

في المقابل، يتمسك لايبزيج باستمرار اللاعب، ويخطط لتمديد تعاقده، حيث لن يوافق على رحيله إلا مقابل عرض يتجاوز 130 مليون يورو.

وقدم ديوماندي موسما مميزا، إذ سجل 12 هدفا وصنع 9 أهداف خلال 33 مباراة في الدوري الألماني، ليساهم في احتلال فريقه المركز الثالث والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويشارك اللاعب مع منتخب كوت ديفوار في كأس العالم، وبدأ مشواره بأداء مميز أمام الإكوادور.

وخلال المباراة، كان اللاعب الأكثر تأثيرا، إذ صنع فرصا عديدة ونجح في المراوغات، ليساهم في فوز منتخب بلاده بهدف دون رد.

ويعد ديوماندي من أبرز المواهب الصاعدة، بعدما بدأ مسيرته قبل أقل من عامين في أكاديمية بالولايات المتحدة، قبل انتقاله إلى ليجانيس ثم لايبزيج.

ورغم ذلك، يدرس النادي الإنجليزي خيارات بديلة تحسبا لفشل الصفقة.

ومن بين الأسماء المطروحة يانكوبا مينتيه وسعيد الملة وماتياس فيرنانديز باردو.

وكان ليفربول قد توصل لاتفاق لضم فيكتور مونيوز لاعب أوساسونا خلال فترة الانتقالات.