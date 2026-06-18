كأس العالم - هوجو بروس: كنا الأفضل أمام التشيك.. لكننا دفعنا الثمن غاليا

يرى هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا أن فريقه كان الأحق بالفوز خلال مواجهة التشيك في كأس العالم.

وخطف منتخب جنوب إفريقيا تعادلا ثمينا بالتعادل أمام التشيك بهدف مقابل هدف في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى في كأس العالم 2026.

وقال هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا عبر بي إن سبورتس: "لعبنا مباراة جيدة، لكن في الشوط الأول ارتكبنا بعض الأخطاء ودفعنا ثمنها غاليا، لكننا بعد ذلك كنا الطرف الأفضل وصنعنا العديد من الفرص. أعتقد أن قلة التركيز في بداية المباراة كلفتنا هدفا، ودفعنا ثمنه غاليا".

وأضاف "سددنا أكثر على مرماهم وخلقنا العديد من الفرص، رغم أن البعض وصفنا بالفريق الأضعف، لكننا نقدم كرة جميلة ونحتاج فقط إلى التركيز أكثر أمام المرمى. افتقدنا ذلك أمام المكسيك واليوم أيضا في بعض الفرص، لكنني أقدر ما قدمه اللاعبون".

وأتم "مباراة كوريا الجنوبية مهمة لنا ولهم. علينا احترام المنافس، لكن الأهم هو التركيز على أنفسنا. كانت لدينا فرصة جيدة للفوز في هذه المباراة، وسنسعى لتحقيق ذلك في المواجهة المقبلة".

وسجل هدف التشيك ميخال ساديليك، وأحرز التعادل تيبوهو موكوينا.

وبهذا التعادل حقق المنتخبان أول نقطة لهم في البطولة بعد الهزيمة الأولى أمام كوريا الجنوبية والمكسيك.

ويتصدر منتخب المكسيك ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية قبل مباراة المنتخبين.