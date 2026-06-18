خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يقدم عرضا لضم لاعب منتخب العراق

الخميس، 18 يونيو 2026 - 21:47

كتب : عمرو نبيل

بيتر كوركيس - منتخب العراق

دخل نادي سيراميكا كليوباترا في مفاوضات مع بيتر كوركيس لاعب وسط منتخب العراق.

وانتهى تعاقد كوركيس مع نادي دهوك العراقي بنهاية الموسم الجاري.

وعلم FilGoal.com أن سيراميكا كليوباترا قد بدأ مفاوضاته مع كوركيس تمهيدا لضمه في صفقة انتقال حر.

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وعرض سيراميكا كليوباترا راتب سنوي يقدر بـ 500 ألف دولار من أجل ضم كوركيس.

وتواجد كوركيس في القائمة المبدئية لمنتخب العراق قبل كأس العالم، لكنه خرج من القائمة النهائية.

ويلعب كوركيس في مركز الجناح الأيمن وتألق في الدوري العراقي الموسم الماضي.

ونجح كوركيس خلال 30 مباراة في الدوري العراقي من المساهمة في 23 هدفا.

إذ سجل كوركيس 19 هدفا وصنع 4 آخرين.

وتأسس كوركيس في السويد وتدرج في الأندية هناك قبل أن ينضم لمدة 3 مواسم لفريق برايتون الإنجليزي تحت 23 عاما.

وانتقل كوركيس من مالمو السويدي إلى دهوك العراقي في صيف 2024.

بيتر كوركيس العراق سيراميكا كليوباترا
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