كأس العالم - موديبا: لعبنا بشكل أفضل أمام التشيك.. والانتقاد جزء من كرة القدم

يرى أوبري موديبا لاعب منتخب جنوب إفريقيا أن فريقه لعب بشكل أفضل أمام التشيك عن مواجهة المكسيك بكأس العالم.

أوبري موديبا النادي : ماميلودي صنداونز جنوب إفريقيا

وتعادل منتخب التشيك أمام جنوب إفريقيا بهدف لكل منهما، وسجل هدف التشيك ميخال ساديليك، وأحرز التعادل تيبوهو موكوينا.

وقال أوبري موديبا عبر قناة بي إن سبورتس: "أعتقد أن أداء جنوب إفريقيا أمام التشيك كان أفضل من مواجهة المكسيك، ويجب أن نظهر مستوانا في كأس العالم".

وتابع "حصلنا على نقطة وكان يمكننا المزيد في الفترة الأخيرة، لكن سعيد أن الأداء كان أفضل"

وشدد "علينا تصحيح الكثير من الأمور قبل مواجهة كوريا الجنوبية والتركيز على المباراة المقبلة".

وكشف موديبا "الانتقاد جزء من كرة القدم، ولا نعير الانتباه كثيرا لقصة الانتقادات ونحصل فقط على الأمور الإيجابية".

واختتم موديبا تصريحاته "استقبلنا هدفا مبكرا وكان ذلك خطئا لكن نجحنا في العودة مجددا".

وبهذا التعادل حقق المنتخبان أول نقطة لهم في البطولة بعد الهزيمة الأولى أمام كوريا الجنوبية والمكسيك.

وتعتبر هذه المباراة الأولى التي يديرها طاقم تحكيمي نسائي بالكامل.

ومن بين جميع المنتخبات التي خاضت أكثر من 6 مباريات في كأس العالم منذ عام 1966، لا يتفوق على جنوب أفريقيا في معدل البطاقات لكل مباراة سوى صربيا 3.5 وغانا 2.7، بينما يبلغ معدل جنوب أفريقيا 2.6 بطاقة في المباراة الواحدة 29 بطاقة في 11 مباراة.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى بشكل رسمي بين المنتخبين.

وأصبح لدى منتخب التشيك وجنوب إفريقيا نقطة واحدة في انتظار مباراة كوريا الجنوبية والمكسيك فجر الجمعة.