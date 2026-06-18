كأس العالم - موديبا: لعبنا بشكل أفضل أمام التشيك.. والانتقاد جزء من كرة القدم

الخميس، 18 يونيو 2026 - 21:43

كتب : FilGoal

أوبري موديبا - جنوب إفريقيا

يرى أوبري موديبا لاعب منتخب جنوب إفريقيا أن فريقه لعب بشكل أفضل أمام التشيك عن مواجهة المكسيك بكأس العالم.

أوبري موديبا

النادي : ماميلودي صنداونز

جنوب إفريقيا

وتعادل منتخب التشيك أمام جنوب إفريقيا بهدف لكل منهما، وسجل هدف التشيك ميخال ساديليك، وأحرز التعادل تيبوهو موكوينا.

وقال أوبري موديبا عبر قناة بي إن سبورتس: "أعتقد أن أداء جنوب إفريقيا أمام التشيك كان أفضل من مواجهة المكسيك، ويجب أن نظهر مستوانا في كأس العالم".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - لاديسلاف كريتشي رجل مباراة التشيك وجنوب إفريقيا كأس العالم - موكوينا يغيب عن جنوب إفريقيا أمام كوريا الجنوبية تشكيل كأس العالم - أبوليس يقود جنوب إفريقيا.. وتشك وهلوجيك في هجوم التشيك كأس العالم - مدرب التشيك: لم نحسم التشكيل أمام جنوب إفريقيا.. وموقفنا نفس موقفهم

وتابع "حصلنا على نقطة وكان يمكننا المزيد في الفترة الأخيرة، لكن سعيد أن الأداء كان أفضل"

وشدد "علينا تصحيح الكثير من الأمور قبل مواجهة كوريا الجنوبية والتركيز على المباراة المقبلة".

وكشف موديبا "الانتقاد جزء من كرة القدم، ولا نعير الانتباه كثيرا لقصة الانتقادات ونحصل فقط على الأمور الإيجابية".

واختتم موديبا تصريحاته "استقبلنا هدفا مبكرا وكان ذلك خطئا لكن نجحنا في العودة مجددا".

وبهذا التعادل حقق المنتخبان أول نقطة لهم في البطولة بعد الهزيمة الأولى أمام كوريا الجنوبية والمكسيك.

وتعتبر هذه المباراة الأولى التي يديرها طاقم تحكيمي نسائي بالكامل.

ومن بين جميع المنتخبات التي خاضت أكثر من 6 مباريات في كأس العالم منذ عام 1966، لا يتفوق على جنوب أفريقيا في معدل البطاقات لكل مباراة سوى صربيا 3.5 وغانا 2.7، بينما يبلغ معدل جنوب أفريقيا 2.6 بطاقة في المباراة الواحدة 29 بطاقة في 11 مباراة.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى بشكل رسمي بين المنتخبين.

وأصبح لدى منتخب التشيك وجنوب إفريقيا نقطة واحدة في انتظار مباراة كوريا الجنوبية والمكسيك فجر الجمعة.

كأس العالم جنوب إفريقيا موديبا
نرشح لكم
ذا أثليتك: ليفربول يعرض 100 مليون يورو لضم ديوماندي كأس العالم - هوجو بروس: كنا الأفضل أمام التشيك.. لكننا دفعنا الثمن غاليا مباشر كأس العالم - سويسرا (0)-(0) البوسنة.. انطلاق المباراة كأس العالم - لاديسلاف كريتشي رجل مباراة التشيك وجنوب إفريقيا كأس العالم - منتخب كوت ديفوار يعلن نهاية أزمة إيلي واهي قبل مواجهة ألمانيا كأس العالم: مندش: مباراة أوروجواي أصبحت من الماضي.. وتركيزنا على إسبانيا وكاب فيردي معاشات تشكيل كأس العالم - دجيكو وأصغر لاعب في تاريخ البوسنة أساسيان.. وتشاكا يقود سويسرا
أخر الأخبار
توتنام يعلن التعاقد مع فان هيكي 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العالم - هوجو بروس: كنا الأفضل أمام التشيك.. لكننا دفعنا الثمن غاليا 7 دقيقة | في المونديال
مباشر كأس العالم - سويسرا (0)-(0) البوسنة.. انطلاق المباراة 10 دقيقة | في المونديال
خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يقدم عرضا لضم لاعب منتخب العراق 12 دقيقة | الدوري المصري
كأس العالم - موديبا: لعبنا بشكل أفضل أمام التشيك.. والانتقاد جزء من كرة القدم 16 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - لاديسلاف كريتشي رجل مباراة التشيك وجنوب إفريقيا 24 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - منتخب كوت ديفوار يعلن نهاية أزمة إيلي واهي قبل مواجهة ألمانيا 36 دقيقة | في المونديال
"بشرط الحصول على تصريح العمل".. ليفربول يعلن ضم مونيوز 47 دقيقة | ميركاتو
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 2 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 3 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي 4 تغريدة كأس العالم - "وضع دوكو في جيبه".. إشادات بأداء محمد هاني بينهم شفانشتايجر
/articles/531281/كأس-العالم-موديبا-لعبنا-بشكل-أفضل-أمام-التشيك-والانتقاد-جزء-من-كرة-القدم