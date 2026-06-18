كأس العالم - لاديسلاف كريتشي رجل مباراة التشيك وجنوب إفريقيا

فاز لاديسلاف كريتشي لاعب التشيك بجائزة رجل مباراة التشيك وجنوب إفريقيا في افتتاح مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026.

وتعادل التشيك مع جنوب إفريقيا بهدف مقابل هدف ليحصل كل منتخب على نقطته الأولى بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام المكسيك وكوريا الجنوبية.

وقدم لاديسلاف مباراة كبيرة دفاعيا أمام جنوب إفريقيا حيث قدم 9 مساهمات دفاعية ناجحة، وتمكن من القيام بعرقلة واحدة ناجحة من 4.

ونجح في 6 مواجهات أرضية من أصل 9، وتمكن من 5 تدخلات هوائية من 6.

وسجل هدف التشيك ميخال ساديليك، وأحرز التعادل تيبوهو موكوينا.

وبهذا التعادل حقق المنتخبان أول نقطة لهم في البطولة بعد الهزيمة الأولى أمام كوريا الجنوبية والمكسيك.

وتعتبر هذه المباراة الأولى التي يديرها طاقم تحكيمي نسائي بالكامل.

ومن بين جميع المنتخبات التي خاضت أكثر من 6 مباريات في كأس العالم منذ عام 1966، لا يتفوق على جنوب أفريقيا في معدل البطاقات لكل مباراة سوى صربيا 3.5 وغانا 2.7، بينما يبلغ معدل جنوب أفريقيا 2.6 بطاقة في المباراة الواحدة 29 بطاقة في 11 مباراة.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى بشكل رسمي بين المنتخبين.