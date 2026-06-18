كأس العالم: مندش: مباراة أوروجواي أصبحت من الماضي.. وتركيزنا على إسبانيا وكاب فيردي

شدد سلطان مندش لاعب السعودية على تركيز منتخب بلاده على مباراتي إسبانيا وكاب فيردي.

وتعادلت السعودية ضد اوروجواي بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من كأس العالم.

وقال سلطان مندش لاعب السعودية عبر صحيفة الرياضية: "واجهنا منتخبا كبيرا (أوروجواي) وكنا نطمح إلى الفوز، وقدمنا مباراة كبيرة، لكن التعادل أصبح من الماضي".

وأضاف "علينا الآن التركيز على المباراتين المقبلتين أمام إسبانيا والرأس الأخضر، ونسعى إلى تحقيق نتائج إيجابية تساعدنا على التقدم في كأس العالم".

وتعادل منتخب السعودية مع أوروجواي بهدف لمثله، في الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم.

وسجل هدف السعودية في المباراة المدافع عبد الإله العمري.

ويقع منتخب السعودية في المجموعة الثامنة بجانب إسبانيا وكاب فيردي وأوروجواي.

وحصد منتخب السعودية أول نقطة له في المجموعة التي يمتلك فيها كل المنتخبات نقطة واحدة، بعد تعادل إسبانيا مع كاب فيردي.

ويكمل منتخب السعودية مشواره في كأس العالم وذلك بمواجهة إسبانيا، بعد التعادل مع أوروجواي.