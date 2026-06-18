تشكيل كأس العالم - دجيكو وأصغر لاعب في تاريخ البوسنة أساسيان.. وتشاكا يقود سويسرا

يلتقي منتخبا سويسرا والبوسنة والهرسك في الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية بكأس العالم 2026.

وتعادل منتخب سويسرا في الجولة الأولى أمام قطر بهدف لمثله.

وبالنتيجة ذاتها، تعادل منتخب البوسنة والهرسك أمام كندا بهدف لمثله.

وقرر سيرجي بارباريز مدرب البوسنة والهرسك، الدفع بـ إيدين دجيكو أساسيا، بعد تواجد على مقاعد البدلاء في الجولة الأولى، ضمن 3 تعديلات أجراها في التشكيل.

ويبدأ كريم ألايبيجوفيتش جناح سالزبورج، أساسيا في التشكيل.

وبعد ألايبيجوفيتش أصغر لاعب في تاريخ البوسنة يشارك أساسيا في كأس العالم عن عمر 18 عاما.

تشكيل البوسنة:

الحارس: نيكولا فاسيلي

الدفاع: أمار ديديتش – نيكولا كاتيتش – طارق موهاريموفيتش – سعيد كولاسيناك

الوسط: بنجامين تاهيروفيتش - أمار ميميتش - إيفان شونيتش

الهجوم: إرميدين ديميروفيتش - كريم ألايبيجوفيتش - إيدين دجيكو

أما مورات ياكين، مدرب سويسرا، فقرر إجراء تبديلين بالدفع بـ سيلفان فيدمير، وفابيان ريدير بدلا من روبن فارجاس، ودينيس زكريا.

ويقود جرانيت تشاكا وسط سويسرا، وبريل إمبولو في الهجوم.

ويبدأ منتخب سويسرا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جريجور كوبل.

الدفاع: سيلفان فيدمير - نيكو إلفيدي - مانويل أكانجي - ريكاردو رودريجيز.

الوسط: ريمو فريولر - جرانيت تشاكا - ميشيل ايبيشر - فابيان ريدير

الهجوم: دان ندوي - بريل إمبولو