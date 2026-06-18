كأس العالم - موكوينا يغيب عن جنوب إفريقيا أمام كوريا الجنوبية
الخميس، 18 يونيو 2026 - 20:15
كتب : FilGoal
يفقد منتخب جنوب إفريقيا خدمات تيبوهو موكوينا خلال مواجهة كوريا الجنوبية.
ويلعب منتخب جنوب إفريقيا ضد كوريا الجنوبية في ختام دور المجموعات.
وحصل موكوينا على بطاقة صفراء في مباراة جنوب إفريقيا ضد التشيك في المباراة المقامة ضمن الجولة الثانية، ليتأكد غيابه عن مواجهة كوريا الجنوبية.
وكان نجم صنداونز قد حصل على بطاقة صفراء في مباراة جنوب إفريقيا ضد المكسيك بالجولة الأولى.
وتضم المجموعة الأولى منتخبات: جنوب إفريقيا والمكسيك وكوريا الجنوبية والتشيك.
وخسر منتخب جنوب إفريقيا ضد المكسيك في الجولة بهدفين دون رد.
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