سبب البكاء.. أسرة ميسي تعلن تعرض والده لوعكة صحية وتطالب باحترام الخصوصية

الخميس، 18 يونيو 2026 - 20:13

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين

أعلنت أسرة ليونيل ميسي تعرض والده خورخي لوعكة صحية خلال الفترة الحالية.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

الأرجنتين

وبكى ليونيل ميسي بعد تسجيل هدفه الأول في مرمى الجزائر بالمباراة التي جمعت بين الأرجنتين والجزائر بالجولة الأولى من كأس العالم.

وسجل ميسي ثلاثة أهداف "هاتريك" في انتصار الأرجنتين أمام الجزائر بثلاثة أهداف دون مقابل.

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وأوضحت أسرة ميسي في بيان رسمي أن حالة والده تخضع للمتابعة الطبية، مشيرة إلى تحسن حالته بشكل تدريجي.

وشددت على استيائها من الشائعات والتكهنات التي تم تداولها مؤخرا بشأن حالته الصحية.

وأكدت الأسرة أن المعلومات الدقيقة حول حالة خورخي تقتصر فقط على أفراد العائلة المقربين.

وأوضحت أن أي معلومات يتم تداولها خارج القنوات الرسمية للأسرة لا يمكن اعتبارها صحيحة.

وطالبت الأسرة بضرورة التحلي بالمسؤولية واحترام الخصوصية في مثل هذه الظروف.

وأضاف البيان أن الحالة الصحية للأفراد يجب ألا تكون محل تكهنات أو اهتمام إعلامي غير مسؤول.

واختتمت الأسرة بيانها بتوجيه الشكر على الدعم، مع طلب احترام خصوصية خورخي والعائلة خلال هذه الفترة.

وأكدت أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات عبر القنوات الرسمية في الوقت المناسب.

وبات ميسي الهداف التاريخي لكأس العالم بالتساوي مع ميروسلاف كلوزه مهاجم منتخب ألمانيا برصيد 16 هدفا لكل منهما.

ويشارك ميسي للنسخة السادسة على التوالي في كأس العالم ولم يفشل سوى في التسجيل إلا بنسخة 2010.

وسجل ميسي الهاتريك الأول في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

ويستعد منتخب الأرجنتين للعب أمام النمسا ضمن منافسات الجولة الثانية في تمام الثامنة من مساء الإثنين المقبل.

بينما يواجه منتخب الجزائر نظيره الأردني ضمن نفس الجولة.

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