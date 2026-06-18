كأس العالم - جارسيا: اضطررت لتغيير مركز دوكو بسبب تفوق منافسه المباشر في مواجهة مصر

اعترف رودي جارسيا مدرب منتخب بلجيكا باضطراره لتغيير مركز جيريمي دوكو خلال مواجهة مصر في كأس العالم بسبب تفوق منافسه المباشر - محمد هاني- خلال اللقاء.

وتعادل منتخب مصر مع بلجيكا بهدف لكل منتخب، وذلك قبل مواجهة نيوزيلاندا في ثاني مباريات دور المجموعات.

وقال رودي جارسيا عبر شبكة HLN: "دوكو لم يتمكن من التفوق على منافسه المباشر عند مواجهة مصر، لذلك قمت بتغيير مركزه أكثر من مرة".

وكشف "واجه دوكو رقابة مزدوجة عندما لعب كجناح أيسر، بينما تروسارد كان مميزا في الجهة اليمنى، لذلك قمنا بتبديل المراكز بينهما".

وتابع "عندما احتجنا للعمق الهجومي دفعنا به كمهاجم لفترة وأعجبني أداؤه في هذا المركز".

وواصل "عانى دوكو من مشكلة في التنفس منذ وصولنا لسياتل، ورغم تحسن حالته لكنه لم يلعب بكامل طاقته بالإضافة للالتحامات القوية التي تعرض لها والتي تعتبر جزءا من اللعبة".

وأضاف "الطقس الحار أثر أيضا على نسق اللعب، وربما لم يكن في أفضل حالاته بسبب فقدان بعض الطاقة".

واختتم جارسيا تصريحاته "دوكو لاعب مهم والفترة بين المباراتين ستمنح الفريق فرصة جيدة للاستشفاء".

ولاقى محمد هاني ظهير أيمن منتخب مصر إشادات عالمية بعد الأداء الذي قدمه في مواجهة بلجيكا وتحديدا ضد دوكو.

وأبدى باستيان شفانشتايجر نجم ألمانيا وبايرن ميونيخ السابق إعجابه بأداء هاني في حديث له مع محمد صلاح عقب المباراة.

ويبحث منتخب مصر عن انتصاره الأول في البطولة تاريخيا بعد تحقيق 3 تعادلات و5هزائم.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام نيوزيلندا في تمام الرابعة من فجر الإثنين.

وسجل إمام عاشور هدف مصر أمام بلجيكا في الجولة الافتتاحية من المجموعة بالمباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وأصبح محمد صلاح أكثر لاعب يساهم في أهداف لمنتخب مصر بتاريخ كأس العالم بعدما وصل للمساهمة الثالثة.

ووصل صلاح لهدفه الثالث الذي يساهم فيه بعد تسجيل هدفين بكأس العالم 2018 وصناعة هدفا ضد بلجيكا.

وحطم حمزة عبد الكريم رقما قياسيا في كأس العالم 2026.

وأصبح حمزة عبد الكريم أصغر لاعب مصري يشارك في تاريخ كأس العالم بعمر 18 عاما و5 أشهر، ليتخطى رقم مصفطى كامل منصور الذي شارك مع مصر في كأس العالم 1934 في عمر 19 عاما و9 أشهر ضد المجر.

كما أصبح حمزة عبد الكريم أصغر لاعب عربي يشارك في تاريخ كأس العالم.