كأس العالم - ماندي: البداية كانت صعبة.. لكن لن نستسلم

الخميس، 18 يونيو 2026 - 19:43

كتب : FilGoal

عيسى ماندي - ليونيل ميسي - الجزائر ضد الأرجنتين

يثق عيسى ماندي مدافع الجزائر في قدرة منتخب بلاده على تجاوز الهزيمة أمام الأرجنتين في الجولة الأولى لكأس العالم.

وتغلب منتخب الأرجنتين على الجزائر بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها ميسي ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة العاشرة من كأس العالم.

وكتب ماندي عبر حسابه على "إنستجرام": "بداية المنافسة كانت صعبة، لكن لن نستسلم".

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وسجل ميسي ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 17 و60 و76.

وبات ميسي الهداف التاريخي لكأس العالم بالتساوي مع ميروسلاف كلوزه مهاجم منتخب ألمانيا برصيد 16 هدفا لكل منهما.

ويستعد منتخب الأرجنتين للعب أمام النمسا ضمن منافسات الجولة الثانية في تمام الثامنة من مساء الإثنين المقبل.

بينما يواجه منتخب الجزائر نظيره الأردني ضمن نفس الجولة.

كأس العالم منتخب الجزائر
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