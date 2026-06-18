كوكوريا: لم أفكر مرتين في اختيار ريال مدريد.. ومورينيو متحمس للعمل معي

الخميس، 18 يونيو 2026 - 19:26

كتب : FilGoal

مصر ضد إسبانيا - مارك كوكوريا

كشف مارك كوكوريا عن كواليس انتقاله إلى ريال مدريد، مؤكدا أن الصفقة حُسمت في وقت قياسي ولم يحتاج للتفكير مرتين في العرض.

مارك كوكوريا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وأعلن ريال مدريد في الأيام القليلة الماضية عن التعاقد مع مارك كوكوريا قادما من تشيلسي بعقد لـ6 مواسم.

وقال كوكوريا عبر صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "في يوم ونصف أو يومين تم كل شيء، بالنسبة لي كان الأمر أفضل، أسرع، ومن دون صداع".

أخبار متعلقة:
ريال مدريد يعلن ضم كوكوريا لمدة 6 مواسم سيقص شعره؟ رومانو: ريال مدريد يتفق مع تشيلسي على ضم كوكوريا سبورت: ريال مدريد دخل سباق التعاقد مع كوكوريا موندو ديبورتيفو: بعد فقدان فرصة أبطال أوروبا مع تشيلسي.. كوكوريا يفتح الباب أمام برشلونة

وواصل "كانت هناك عدة خيارات، لكن عندما وصل عرض ريال مدريد لم أفكر مرتين، أعتقد أنها فرصة فريدة، اللعب لريال مدريد شرف، وليس الكثير من اللاعبين يمكنهم قول ذلك".

وأردف "للنادي حالة خاصة، لا أعرف كيف أصفها، لكنه فريق لا يمكن التنبؤ به، وقد رأينا ذلك كثيرًا في الريمونتادات التاريخية".

وكشف "الحياة مراحل مختلفة كان علي اتخاذ قرار مهم، ولا يوجد لدي أي شك، أي لاعب يحلم بالمنافسة في القمة ومع الأندية الكبرى، عندما تكون طفلًا تحلم باللعب في فرق كبيرة، وأعتقد أن ريال مدريد واحد منها، إنه النادي الأكثر تتويجًا بدوري أبطال أوروبا في العالم".

وأتم حديثه بحواره مع جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد وقال: "تحدثنا، وقال لي إنه متحمس جدا للعمل معي، وإنني سأتأقلم بشكل ممتاز، وإن ريال مدريد نادٍ عظيم، ثم تمنى لي التوفيق في كأس العالم، وقال إننا سنلتقي في مدريد".

ويخوض كوكوريا في الوقت الحالي كأس العالم رفقه منتخب إسبانيا ويتواجد في المجموعة الثامنة والتي تضم كل من: "كاب فيردي، وأوروجواي، والسعودية".

وتعادل منتخب إسبانيا في مباراته الأولى بكأس العالم أمام كاب فيردي بالتعادل بدون أهداف.

مارك كوكوريا ريال مدريد
نرشح لكم
تقرير: السويد تحذر من تجمعات الجماهير قبل مواجهة هولندا بسبب العواصف موندو: إنزو فيرنانديز على رادار ريال مدريد.. وفيديو قديم يشعل الشائعات كأس العالم - داليتش: لا يحق لنا ارتكاب المزيد من الأخطاء كأس العالم - جاكبو: يجب الحذر من إيزاك.. ونسعى للفوز أمام السويد للتأهل كأس العالم - مدرب التشيك: لم نحسم التشكيل أمام جنوب إفريقيا.. وموقفنا نفس موقفهم كأس العالم - توخيل: لم يكن أداؤنا جيدا بما فيه الكفاية ضد كرواتيا كأس العالم - بيلينجهام: كنا متوترين الشوط الأول.. وأداء البدلاء كان مذهلا كأس العالم - كين: تعليمات توخيل بين الشوطين سبب انتصارنا.. والحماس سر قوتنا
أخر الأخبار
كوكوريا: لم أفكر مرتين في اختيار ريال مدريد.. ومورينيو متحمس للعمل معي 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العالم - الظهور الثالث.. محمود عاشور حكما للفيديو في مباراة البرازيل وهايتي 15 دقيقة | في المونديال
تقرير: السويد تحذر من تجمعات الجماهير قبل مواجهة هولندا بسبب العواصف 16 دقيقة | في المونديال
آس: فليك يراقب تطور حمزة عبد الكريم.. ويخطط لظهوره أساسيا في فترة الإعداد 36 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - نيمار يغيب عن مواجهة هايتي.. ويواصل التأهيل 49 دقيقة | في المونديال
مباشر كأس العالم - جنوب إفريقيا (0)-(1) التشيك.. موداو يهدر 49 دقيقة | في المونديال
خبر في الجول - المصري يتوصل لاتفاق بتجديد عقد عصام ثروت ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - أمير عبد الحميد يقترب من المصري بطلب النحاس ساعة | الكرة المصرية
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 2 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 3 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي 4 تغريدة كأس العالم - "وضع دوكو في جيبه".. إشادات بأداء محمد هاني بينهم شفانشتايجر
/articles/531268/كوكوريا-لم-أفكر-مرتين-في-اختيار-ريال-مدريد-ومورينيو-متحمس-للعمل-معي