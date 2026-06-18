كوكوريا: لم أفكر مرتين في اختيار ريال مدريد.. ومورينيو متحمس للعمل معي

كشف مارك كوكوريا عن كواليس انتقاله إلى ريال مدريد، مؤكدا أن الصفقة حُسمت في وقت قياسي ولم يحتاج للتفكير مرتين في العرض.

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وأعلن ريال مدريد في الأيام القليلة الماضية عن التعاقد مع مارك كوكوريا قادما من تشيلسي بعقد لـ6 مواسم.

وقال كوكوريا عبر صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "في يوم ونصف أو يومين تم كل شيء، بالنسبة لي كان الأمر أفضل، أسرع، ومن دون صداع".

وواصل "كانت هناك عدة خيارات، لكن عندما وصل عرض ريال مدريد لم أفكر مرتين، أعتقد أنها فرصة فريدة، اللعب لريال مدريد شرف، وليس الكثير من اللاعبين يمكنهم قول ذلك".

وأردف "للنادي حالة خاصة، لا أعرف كيف أصفها، لكنه فريق لا يمكن التنبؤ به، وقد رأينا ذلك كثيرًا في الريمونتادات التاريخية".

وكشف "الحياة مراحل مختلفة كان علي اتخاذ قرار مهم، ولا يوجد لدي أي شك، أي لاعب يحلم بالمنافسة في القمة ومع الأندية الكبرى، عندما تكون طفلًا تحلم باللعب في فرق كبيرة، وأعتقد أن ريال مدريد واحد منها، إنه النادي الأكثر تتويجًا بدوري أبطال أوروبا في العالم".

وأتم حديثه بحواره مع جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد وقال: "تحدثنا، وقال لي إنه متحمس جدا للعمل معي، وإنني سأتأقلم بشكل ممتاز، وإن ريال مدريد نادٍ عظيم، ثم تمنى لي التوفيق في كأس العالم، وقال إننا سنلتقي في مدريد".

ويخوض كوكوريا في الوقت الحالي كأس العالم رفقه منتخب إسبانيا ويتواجد في المجموعة الثامنة والتي تضم كل من: "كاب فيردي، وأوروجواي، والسعودية".

وتعادل منتخب إسبانيا في مباراته الأولى بكأس العالم أمام كاب فيردي بالتعادل بدون أهداف.