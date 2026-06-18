تقرير: السويد تحذر من تجمعات الجماهير قبل مواجهة هولندا بسبب العواصف

تهدد العواصف والأمطار الغزيرة إقامة تجمعات الجماهير في السويد قبل مواجهة هولندا في كأس العالم.

ويستعد منتخب السويد لمواجهة هولندا مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتأتي تلك الأجواء بعد فوز كبير حققه المنتخب السويدي بنتيجة 5-1 أمام تونس في الجولة الأولى.

وأصدر المعهد السويدي للأرصاد الجوية تحذيرات من أمطار غزيرة وعواصف رعدية قد تؤثر على تجمعات الجماهير في المناطق المفتوحة.

وقال لاسه ريدكفيست خبير الأرصاد "قد يؤثر الطقس على قدرة الجماهير على مشاهدة المباراة في الأماكن المفتوحة".

وتعمل السلطات في المدن المختلفة على وضع خطط بديلة تحسبا لسوء الأحوال الجوية.

وفي ملعب ستوكهولم الأولمبي، تراقب الجهات المسؤولة الوضع عن قرب قبل السماح بتجمع الجماهير أمام الشاشات العملاقة.

ومن المنتظر أن يختتم منتخب السويد مبارياته في دور المجموعات بمواجهة اليابان يوم 26 يونيو.

ويتواجد منتخبا السويد وتونس رفقة هولندا واليابان في المجموعة.

ويلعب منتخب هولندا مباراته المقبلة أمام السويد ضمن منافسات الجولة الثانية يوم 20 يونيو الجاري.

بينما يلعب منتخب اليابان ضد تونس ضمن نفس المجموعة.