كأس العالم - الظهور الثالث.. محمود عاشور حكما للفيديو في مباراة البرازيل وهايتي

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الحكم المصري محمود عاشور في مباراة البرازيل أمام هايتي.

ويلتقي منتخب البرازيل أمام هايتي، الساعة الثالثة والنصف فجر السبت، في الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة بكأس العالم.

وتعادل منتخب البرازيل في الجولة الأولى أمام المغرب 1-1، فيما خسر منتخب هايتي أمام أسكتلندا بهدف نظيف.

ويتواجد عاشور حكما للفيديو في المباراة في ثالث ظهور له.

وتواجد عاشور حكما للفيديو في مباراة النمسا والأردن في الجولة الأولى بالمجموعة العاشرة.

كما تواجد عاشور حكما للفيديو رفقة الطاقم المصري بقيادة أمين عمر في مباراة كوريا الجنوبية أمام التشيك في اليوم الافتتاحي لكأس العالم.

ويتواجد طاقم حكام مصري بالكامل في كأس العالم لأول مرة في التاريخ.

طاقم الحكام المصري:

أمين عمر حكم ساحة

أحمد حسان طه حكم مساعد

محمود أبو الرجال حكم مساعد

محمود عاشور حكم فيديو