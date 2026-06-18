كأس العالم - نيمار يغيب عن مواجهة هايتي.. ويواصل التأهيل

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم غياب نيمار عن مواجهة هايتي في كأس العالم بسبب الإصابة.

نيمار النادي : سانتوس البرازيل

وأوضح الاتحاد في بيان أن اللاعب سيبقى في نيوجيرسي لاستكمال المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي.

وأشار إلى أن نيمار سيستفيد من الإمكانيات المتاحة في مقر الإقامة ومركز التدريب من أجل التعافي بشكل كامل.

وشارك نيمار في تدريبات خفيفة مع الفريق بعد الإحماء بشكل منفصل خلال مران الأربعاء.

وكان اللاعب قد اكتفى بفترة علاج وتأهيل داخل الصالة الرياضية تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويعاني نيمار من إصابة في عضلة الساق تعرض لها خلال مباراة سانتوس ضد كوريتيبا الشهر الماضي.

ويغيب نيمار عن المشاركة مع منتخب البرازيل منذ ما يقرب من 3 سنوات بسبب تكرار الإصابات.

وكان منتخب البرازيل قد تعادل في الجولة الأولى أمام المغرب، بينما خسر منتخب هايتي أمام اسكتلندا.

ولأول مرة يحقق منتخب عربي نتيجة إيجابية أمام البرازيل في كأس العالم، السامبا فازت على الجزائر 1-0 في 1986 ثم المغرب 3-0 في 1998، واليوم أول نقطة عربية أمام الأصفر والأسود.

ولأول مرة تتعادل البرازيل في مباراة يسجل فيها فينيسيوس جونيور بعد 8 انتصارات.

ورغم أن وهبي أصبح عقدة برازيلية إلا أنه لا يزال يبحث عن أول فوز في تاريخه بالجولة الأولى من كأس العالم بـ 4 تعادلات و3 هزائم.

لكن هناك جانب إيجابي المغرب تعادل مع كرواتيا في 2022 سلبيا، ثم أكمل مشوارا تاريخيا حتى تحقيق المركز الرابع كأفضل إنجاز عربي وإفريقي.