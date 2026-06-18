كأس العالم - نيمار يغيب عن مواجهة هايتي.. ويواصل التأهيل

الخميس، 18 يونيو 2026 - 18:41

كتب : FilGoal

نيمار - البرازيل

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم غياب نيمار عن مواجهة هايتي في كأس العالم بسبب الإصابة.

نيمار

النادي : سانتوس

البرازيل

وأوضح الاتحاد في بيان أن اللاعب سيبقى في نيوجيرسي لاستكمال المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي.

وأشار إلى أن نيمار سيستفيد من الإمكانيات المتاحة في مقر الإقامة ومركز التدريب من أجل التعافي بشكل كامل.

أخبار متعلقة:
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول أرباح مواجهتي إسبانيا والبرازيل الوديتين كأس العالم - لاعب اسكتلندا: المغرب والبرازيل؟ نحن قادرون على مجاراة الكبار كأس العالم - وهبي: مشاركة بوعدي أمام البرازيل لم تكن مخاطرة كأس العالم - حكيمي: تعادلنا مع البرازيل لكننا سعداء بهذا الأداء

وشارك نيمار في تدريبات خفيفة مع الفريق بعد الإحماء بشكل منفصل خلال مران الأربعاء.

وكان اللاعب قد اكتفى بفترة علاج وتأهيل داخل الصالة الرياضية تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويعاني نيمار من إصابة في عضلة الساق تعرض لها خلال مباراة سانتوس ضد كوريتيبا الشهر الماضي.

ويغيب نيمار عن المشاركة مع منتخب البرازيل منذ ما يقرب من 3 سنوات بسبب تكرار الإصابات.

وكان منتخب البرازيل قد تعادل في الجولة الأولى أمام المغرب، بينما خسر منتخب هايتي أمام اسكتلندا.

ولأول مرة يحقق منتخب عربي نتيجة إيجابية أمام البرازيل في كأس العالم، السامبا فازت على الجزائر 1-0 في 1986 ثم المغرب 3-0 في 1998، واليوم أول نقطة عربية أمام الأصفر والأسود.

ولأول مرة تتعادل البرازيل في مباراة يسجل فيها فينيسيوس جونيور بعد 8 انتصارات.

ورغم أن وهبي أصبح عقدة برازيلية إلا أنه لا يزال يبحث عن أول فوز في تاريخه بالجولة الأولى من كأس العالم بـ 4 تعادلات و3 هزائم.

لكن هناك جانب إيجابي المغرب تعادل مع كرواتيا في 2022 سلبيا، ثم أكمل مشوارا تاريخيا حتى تحقيق المركز الرابع كأفضل إنجاز عربي وإفريقي.

نيمار كأس العالم البرازيل
نرشح لكم
كأس العالم - جارسيا: اضطررت لتغيير مركز دوكو بسبب تفوق منافسه المباشر في مواجهة مصر كأس العالم - ماندي: البداية كانت صعبة.. لكن لن نستسلم كأس العالم - الظهور الثالث.. محمود عاشور حكما للفيديو في مباراة البرازيل وهايتي تقرير: السويد تحذر من تجمعات الجماهير قبل مواجهة هولندا بسبب العواصف آس: فليك يراقب تطور حمزة عبد الكريم.. ويخطط لظهوره أساسيا في فترة الإعداد استراحة كأس العالم - جنوب إفريقيا (0)-(1) التشيك.. نهاية الشوط الأول تشكيل كأس العالم - أبوليس يقود جنوب إفريقيا.. وتشك وهلوجيك في هجوم التشيك كأس العالم - الإصابة تبعد كوبو عن مواجهة تونس
أخر الأخبار
خبر في الجول - المصري يقدم عرضا رسميا لضم مودي ناصر 2 دقيقة | الدوري المصري
كأس العالم - جارسيا: اضطررت لتغيير مركز دوكو بسبب تفوق منافسه المباشر في مواجهة مصر 11 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - ماندي: البداية كانت صعبة.. لكن لن نستسلم 19 دقيقة | في المونديال
كوكوريا: لم أفكر مرتين في اختيار ريال مدريد.. ومورينيو متحمس للعمل معي 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العالم - الظهور الثالث.. محمود عاشور حكما للفيديو في مباراة البرازيل وهايتي 46 دقيقة | في المونديال
تقرير: السويد تحذر من تجمعات الجماهير قبل مواجهة هولندا بسبب العواصف 48 دقيقة | في المونديال
آس: فليك يراقب تطور حمزة عبد الكريم.. ويخطط لظهوره أساسيا في فترة الإعداد ساعة | في المونديال
كأس العالم - نيمار يغيب عن مواجهة هايتي.. ويواصل التأهيل ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 2 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 3 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي 4 تغريدة كأس العالم - "وضع دوكو في جيبه".. إشادات بأداء محمد هاني بينهم شفانشتايجر
/articles/531264/كأس-العالم-نيمار-يغيب-عن-مواجهة-هايتي-ويواصل-التأهيل