مباشر كأس العالم - جنوب إفريقيا (0)-(1) التشيك.. موداو يهدر

الخميس، 18 يونيو 2026 - 18:41

كتب : FilGoal

جنوب إفريقيا ضد التشيك

يوفر FilGoal.com نقل حي ومباشر لمباراة جنوب إفريقيا والتشيك في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بكأس العالم 2026.

وتعرض المنتخبان للهزيمة في الجولة الأولى ويطمح كل منهما لمصالحة جماهيره.

ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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ق16: موداو يهدر فرصة التعادل

ق6: جووووووووووول أووول لمنتخب التشيك عن طريق ساديليك

ق5: تهديد أول من التشيك وحارس جنوب إفريقيا يتصدى

بداية المباراة.

جنوب إفريقيا التشيك كأس العالم
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