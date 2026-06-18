مباشر كأس العالم - جنوب إفريقيا (0)-(1) التشيك.. تشيرف يهدر
الخميس، 18 يونيو 2026 - 18:41
كتب : FilGoal
يوفر FilGoal.com نقل حي ومباشر لمباراة جنوب إفريقيا والتشيك في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بكأس العالم 2026.
وتعرض المنتخبان للهزيمة في الجولة الأولى ويطمح كل منهما لمصالحة جماهيره.
ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.
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ق47: لوكاش تشيرف يسدد صاروخية لكن حارس جنوب إفريقيا يتصدى
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق16: موداو يهدر فرصة التعادل
ق6: جووووووووووول أووول لمنتخب التشيك عن طريق ساديليك
ق5: تهديد أول من التشيك وحارس جنوب إفريقيا يتصدى
بداية المباراة.
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