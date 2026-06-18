انتهت كأس العالم - جنوب إفريقيا (1)-(1) التشيك.. نقطة ثمينة
الخميس، 18 يونيو 2026 - 18:41
كتب : FilGoal
يوفر FilGoal.com نقل حي ومباشر لمباراة جنوب إفريقيا والتشيك في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بكأس العالم 2026.
وتعرض المنتخبان للهزيمة في الجولة الأولى ويطمح كل منهما لمصالحة جماهيره.
ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.
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ق83: جوووووووووووول موكوينا يسجل التعادل
ق81: ضربة جزاء لجنوب إفريقيا
ق74: مبوكازي يهدر هدف
ق47: لوكاش تشيرف يسدد صاروخية لكن حارس جنوب إفريقيا يتصدى
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق16: موداو يهدر فرصة التعادل
ق6: جووووووووووول أووول لمنتخب التشيك عن طريق ساديليك
ق5: تهديد أول من التشيك وحارس جنوب إفريقيا يتصدى
بداية المباراة.
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