انتهت كأس العالم - جنوب إفريقيا (1)-(1) التشيك.. نقطة ثمينة

تشكيل كأس العالم - أبوليس يقود جنوب إفريقيا.. وتشك وهلوجيك في هجوم التشيك

كأس العالم - مدرب التشيك: لم نحسم التشكيل أمام جنوب إفريقيا.. وموقفنا نفس موقفهم