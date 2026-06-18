"كلنا واحد".. أبو علي يُنهي خلافات شوبير مع نواب بورسعيد بعد جلسة بين الطرفين

الخميس، 18 يونيو 2026 - 17:42

كتب : FilGoal

أحمد شوبير - كامل أبو علي - نواب بورسعيد

عقد كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري جلسة ودية بين أحمد شوبير ونواب محافظة بورسعيد تحت مبادرة "كلنا واحد".

وكشف النادي المصري عبر حسابه الرسمي إنهاء الخلافات بين الطرفين بعد الجلسة.

وكان قد أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تلقيه شكوى من حسن عمار عضو مجلس النواب ضد الإعلامي أحمد شوبير.

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ويأتي ذلك بشأن تصريحاته التي أدلى بها خلال برنامجي عبر قناة النهار وإذاعة أون سبورت، بداعي إساءتها لجماهير النادي المصري.

وكتب المصري عبر حسابه الرسمي:

"في جلسة ودية إيجابية، جمعت مبادرة كلنا واحد بحضور كلا من كامل أبو علي ومحمد موسى مع أحمد شوبير والسادة النواب عن محافظة بورسعيد عادل اللمعي، وأحمد جوهر وأحمد فرغلي وحسن عمار".

"وتم خلال الجلسة إزالة كافة الخلافات السابقة، وأعلن أحمد شوبير احترامه وتقديره لشعب بورسعيد، وأعلن كامل أبو علي تقديره واحترامه لكافة جماهير الكرة المصرية".

"واتفق الجميع على مبدأ واحد واضح نبذ الخلافات ورفض التعصب، وتوحيد الجهود تحت شعار الوحدة والمحبة".

وكسر المصري صيام 28 عاما دون التتويج ببطولة منذ الفوز بكأس مصر سنة 1998 أمام المقاولون العرب.

وبعثت جماهير المصري رسالة عبر لافتة في المدرجات "اكسبوها، بورسعيد لا تنسى من أسعدها".

ورفعت الجماهير صورة الفريق الذي توج ببطولة كأس مصر 1998 ضد المقاولون 4-3.

وكسر المصري صيام 28 عاما دون التتويج ببطولة منذ كأس مصر.

ويتواجد سيف داوود في الجهاز الفني للمصري، وكان لاعبا ضمن الفريق الذي توج ببطولة كأس مصر قبل 28 عاما.

المصري أحمد شوبير كامل أبو علي
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