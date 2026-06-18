كأس العالم - الإصابة تبعد كوبو عن مواجهة تونس

الخميس، 18 يونيو 2026 - 17:30

كتب : FilGoal

كوبو - اليابان ضد البحرين

سيغيب تاكيفوسا كوبو نجم المنتخب الياباني عن مواجهة تونس بسبب الإصابة.

ويصطدم المنتخب الياباني بنظيره التونسي في الجولة الثانية لكأس العالم يوم الأحد.

وتعرض كوبو للإصابة خلال لقاء هولندا في الجولة الافتتاحية من كأس العالم.

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وأعلن منتخب اليابان غياب كوبو عن اللقاء بسبب إصابة في الركبة اليسرى.

وغادر كوبو ملعب دالاس مصابا أمام هولندا، ومن المقرر أن يخضع لفحوصات طبية إضافية خلال الأيام المقبلة لتحديد مدى خطورة الإصابة.

وتعادل منتخب اليابان مع هولندا في الجولة الافتتاحية بنتيجة 2-2.

فيما ألحق منتخب السويد بنظيره التونسي أثقل هزيمة في تاريخ مشاركات نسور قرطاج بكأس العالم.

وخسر منتخب تونس مباراته الافتتاحية في كأس العالم للمرة الرابعة من أصل 7 مشاركات.

وتعرض منتخب تونس للهزيمة رقم 11 في تاريخ مشاركاته في كأس العالم من أصل 19 مباراة.

وكانت الهزيمة من السويد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد بالنسخة الحالية هي الأثقل من بين 11 هزيمة.

تونس اليابان تاكيفوسا كوبو
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