خبر في الجول - محمد شيكا يوقع عقود انتقاله إلى أبو قير للأسمدة
الخميس، 18 يونيو 2026 - 17:23
كتب : عمرو نبيل
وقع محمد سعيد شيكا حارس فاركو السابق عقود انتقاله إلى فريق أبو قير للأسمدة في صفقة انتقال حر.
محمد سعيد شيكا
النادي : فاركو
وعلم FilGoal.com أن اللاعب أنهى توقيع العقود لينضم إلى أبو قير لموسمين.
وخاض شيكا مع فاركو 128 مباراة وتلقى 144 هدف وخرج بشباك نظيفة في 36 مباراة.
وبدأ مسيرته في النادي الأولمبي ثم انتقل إلى نادي سبورتينج ومنها إلى فاركو وخرج إعارة إلى جمهورية شبين وعاد إلى فاركو بعد نهاية إعارته.
وهبط فاركو إلى دوري المحترفين بعدما حصل على المركز قبل الأخير في مجموعة تفادي الهبوط بالدوري المصري برصيد 25 نقطة.
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