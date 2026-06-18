كأس العالم - حكم برازيلي يقود مباراة السعودية وإسبانيا.. وأرجنتيني لمواجهة بلجيكا وإيران

الخميس، 18 يونيو 2026 - 16:38

كتب : FilGoal

السعودية - أوروجواي - هدف عبد الإله العمري

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن طاقم حكام 3 مباريات في اليوم 11 لكأس العالم 2026.

وانطلق كأس العالم مساء الخميس الموافق 11 يونيو بمواجهة المكسيك أمام جنوب إفريقيا، على ملعب بانورتي في العاصمة المكسيكية.

ويقام مساء الأحد 21 يونيو وبداية الإثنين 22 يونيو، 3 مباريات تجمع إسبانيا والسعودية، وبلجيكا ضد إيران، وأوروجواي ضد كاب فيردي.

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ويدير الحكم البرازيلي رفاييل كلاوس مباراة السعودية وإسبانيا.

فيما يقود الحكم الأرجنتيني ديارو هيريرا مباراة بلجيكا وإيران.

وتأتي مواعيد المباريات على النحو التالي:

إسبانيا × السعودية.. الساعة 7 مساء يوم الأحد 21 يونيو بتوقيت القاهرة

بلجيكا × إيران.. الساعة 10 مساء يوم الأحد 21 يونيو بتوقيت القاهرة

أوروجواي × كاب فيردي.. الساعة 1 صباح يوم الإثنين 22 يونيو بتوقيت القاهرة

وجاء طاقم الحكام كالتالي:

إسبانيا×السعودية

حكم الساحة: البرازيلي رفاييل كلاوس

المساعد الأول: البرازيلي دانيلو مانيس

المساعد الثاني: البرازيلي رودريجو فيجريدو

الحكم الرابع: الكولومبي أندريس روخاس

الحكم مساعد احتياطي: الكولومبي أليكساندر جوزمان

بلجيكا × إيران

حكم ساحة: الأرجنتيني ديارو هيريرا

مساعد أول: الأرجنتيني كريستيان نافارو

مساعد ثاني: الأرجنتيني جابرييل شادي

حكم رابع: الياباني فيسوكي أراكي

حكم مساعد احتياطي: الياباني جون ميهارا

أوروجواي × كاب فيردي

حكم ساحة: النرويجي إيبسن إيسكاس

مساعد أول: النرويجي جان إريك إنجان

مساعد ثاني: النرويجي إسحق باشفاكين

حكم رابع: الأمريكي توري بينسو

حكم مساعد احتياطي: الأمريكي بروكي مايو

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