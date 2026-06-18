كأس العالم - الخزري مستمر.. منتخب تونس يكشف أسماء الطاقم المساعد لـ رينار

كشف الاتحاد التونسي لكرة القدم يوم الخميس عن التشكيل الكامل للجهاز الفني لنسور قرطاج بقيادة هيرفي رينار.

وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تعيين الفرنسي هيرفي رينار مدربا للمنتخب خلفا لصبري لموشي بعد الخسارة 5-1 أمام السويد في الجولة الافتتاحية لكأس العالم.

ويتكون الجهاز الفني من المدير الفني هيرفي رينار ومُساعده فريديريك بيانكاليني ومدرب حراس المرمى جيل فواش، إلى جانب دافيد بارياك وانس قازوز في خطّة الإعداد البدني ووهبي الخزري والكسندر كيرفايان وحلمي كشو وانيس بن مليك في قسم التحليل الفني والآداء.

ويعد وهبي الخزري هو الوحيد المستمر من الجهاز الفني السابق.

وتمت إقالة لموشي بعد الخسارة من السويد في افتتاح دور المجموعات لكأس العالم 2026 بـ 5 أهداف مقابل هدف، وهي النتيجة ذاتها في الودية الأخيرة للفريق قبل البطولة ضد بلجيكا.

وألحق منتخب السويد بنظيره التونسي أثقل هزيمة في تاريخ مشاركات نسور قرطاج بكأس العالم.

وسجل أهداف السويد كل من ياسين العياري (ثنائية) وألكسندر إيزاك وجيوكيريس وماتياس سفانبيرج.

ورفض العياري ذو الأصول التونسية الاحتفال بهدفه الأول في شباك نسور قرطاج.

وخسر منتخب تونس مباراته الافتتاحية في كأس العالم للمرة الرابعة من أصل 7 مشاركات.

وتعرض منتخب تونس للهزيمة رقم 11 في تاريخ مشاركاته في كأس العالم من أصل 19 مباراة.

وكانت الهزيمة من السويد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد بالنسخة الحالية هي الأثقل من بين 11 هزيمة.