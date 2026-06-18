كأس العالم - الخزري مستمر.. منتخب تونس يكشف أسماء الطاقم المساعد لـ رينار

الخميس، 18 يونيو 2026 - 16:20

كتب : FilGoal

هيرفي رينار - السعودية

كشف الاتحاد التونسي لكرة القدم يوم الخميس عن التشكيل الكامل للجهاز الفني لنسور قرطاج بقيادة هيرفي رينار.

وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تعيين الفرنسي هيرفي رينار مدربا للمنتخب خلفا لصبري لموشي بعد الخسارة 5-1 أمام السويد في الجولة الافتتاحية لكأس العالم.

ويتكون الجهاز الفني من المدير الفني هيرفي رينار ومُساعده فريديريك بيانكاليني ومدرب حراس المرمى جيل فواش، إلى جانب دافيد بارياك وانس قازوز في خطّة الإعداد البدني ووهبي الخزري والكسندر كيرفايان وحلمي كشو وانيس بن مليك في قسم التحليل الفني والآداء.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - صافرة إماراتية تقود مباراة مصر ونيوزيلندا كأس العالم - مهاجم نيوزيلندا جاهز لمواجهة مصر كأس العالم - مدرب كولومبيا: كنا نعرف صعوبة المهمة.. والجماهير منحتنا طاقة جميلة كأس العالم - منتخب كوت ديفوار يعلن غياب مهاجمه عن لقاء ألمانيا لأسباب قضائية

ويعد وهبي الخزري هو الوحيد المستمر من الجهاز الفني السابق.

وتمت إقالة لموشي بعد الخسارة من السويد في افتتاح دور المجموعات لكأس العالم 2026 بـ 5 أهداف مقابل هدف، وهي النتيجة ذاتها في الودية الأخيرة للفريق قبل البطولة ضد بلجيكا.

وألحق منتخب السويد بنظيره التونسي أثقل هزيمة في تاريخ مشاركات نسور قرطاج بكأس العالم.

وسجل أهداف السويد كل من ياسين العياري (ثنائية) وألكسندر إيزاك وجيوكيريس وماتياس سفانبيرج.

ورفض العياري ذو الأصول التونسية الاحتفال بهدفه الأول في شباك نسور قرطاج.

وخسر منتخب تونس مباراته الافتتاحية في كأس العالم للمرة الرابعة من أصل 7 مشاركات.

وتعرض منتخب تونس للهزيمة رقم 11 في تاريخ مشاركاته في كأس العالم من أصل 19 مباراة.

وكانت الهزيمة من السويد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد بالنسخة الحالية هي الأثقل من بين 11 هزيمة.

تونس هيرفي رينار وهبي الخزري
نرشح لكم
ذا أثليتك: ليفربول يعرض 100 مليون يورو لضم ديوماندي كأس العالم - هوجو بروس: كنا الأفضل أمام التشيك.. لكننا دفعنا الثمن غاليا مباشر كأس العالم - سويسرا (0)-(0) البوسنة.. انطلاق المباراة كأس العالم - موديبا: لعبنا بشكل أفضل أمام التشيك.. والانتقاد جزء من كرة القدم كأس العالم - لاديسلاف كريتشي رجل مباراة التشيك وجنوب إفريقيا كأس العالم - منتخب كوت ديفوار يعلن نهاية أزمة إيلي واهي قبل مواجهة ألمانيا كأس العالم: مندش: مباراة أوروجواي أصبحت من الماضي.. وتركيزنا على إسبانيا وكاب فيردي معاشات
أخر الأخبار
ذا أثليتك: ليفربول يعرض 100 مليون يورو لضم ديوماندي 58 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
توتنام يعلن التعاقد مع فان هيكي 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العالم - هوجو بروس: كنا الأفضل أمام التشيك.. لكننا دفعنا الثمن غاليا 8 دقيقة | في المونديال
مباشر كأس العالم - سويسرا (0)-(0) البوسنة.. انطلاق المباراة 10 دقيقة | في المونديال
خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يقدم عرضا لضم لاعب منتخب العراق 13 دقيقة | الدوري المصري
كأس العالم - موديبا: لعبنا بشكل أفضل أمام التشيك.. والانتقاد جزء من كرة القدم 17 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - لاديسلاف كريتشي رجل مباراة التشيك وجنوب إفريقيا 25 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - منتخب كوت ديفوار يعلن نهاية أزمة إيلي واهي قبل مواجهة ألمانيا 37 دقيقة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 2 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 3 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي 4 تغريدة كأس العالم - "وضع دوكو في جيبه".. إشادات بأداء محمد هاني بينهم شفانشتايجر
/articles/531254/كأس-العالم-الخزري-مستمر-منتخب-تونس-يكشف-أسماء-الطاقم-المساعد-لـ-رينار