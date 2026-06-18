كأس العالم - صافرة إماراتية تقود مباراة مصر ونيوزيلندا

الخميس، 18 يونيو 2026 - 15:52

كتب : FilGoal

مصر - بلجيكا - كأس العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن طاقم حكام مباراة مصر ونيوزيلندا بالجولة الثانية من كأس العالم 2026.

وانطلق كأس العالم مساء الخميس الموافق 11 يونيو بمواجهة المكسيك أمام جنوب إفريقيا، على ملعب بانورتي في العاصمة المكسيكية.

وتقام مباراة مصر ونيوزيلندا صباح الإثنين الموافق 22 يونيو في تمام الرابعة صباحا.

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ويدير الحكم الإماراتي عمر أل علي مباراة مصر ونيوزيلندا.

وسبق أن أدار الحكم مباراتين لبيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في السوبر المصري 2025.

وأدار بطولات مختلفة أبرزها آسيا 2023.

وأدار مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في الدوري المصري يناير 2019.

وجاء طاقم الحكام كالتالي:

حكم الساحة: الإماراتي عمر أل علي

المساعد الأول: الإماراتي محمد الحمادي

المساعد الثاني: القطري طارق المري

الحكم الرابع: البيروفي كيفين أورتيجا

الحكم مساعد احتياطي: البيروفي مايكل أوري

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